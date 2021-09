Η Μαρία Σάκκαρη πήρε την πρόκριση για τις «8» του US Open για πρώτη φορά, έπειτα από ένα ματς «θρίλερ» κόντρα στην Μπιάνκα Αντρεέσκου.

Η Ελληνίδα τενίστρια νίκησε με 2-1 σετ την Καναδή αντίπαλό της σε ένα ματς που κράτησε περίπου 3,5 ώρες, για να πάρει το «εισιτήριο» για τα προημιτελικά.

Η αντίδραση της Σάκκαρη μετά την πρόκριση

MARIA SAKKARI IS INTO THE QUARTERFINALS pic.twitter.com/wK8ITD3pPs — US Open Tennis (@usopen) September 7, 2021

Μάλιστα, η Σάκκαρη έκανε την ανατροπή, καθώς μπορεί να έχασε το πρώτο σετ με 6-7, αλλά κατέκτησε τα δύο επόμενα με 7-6, 6-3, για να νικήσει την αντίπαλό της και να πάρει την πρόκριση για τις «8», για πρώτη φορά στην καριέρα της.

Χαρακτηριστικές της επικής πρόκρισης που πήρε η Μαρία Σάκκαρη είναι οι δύο αναρτήσεις στον λογαριασμό του US Open στο Twitter.

«Απίστευτο. Η Μαρία Σάκκαρη κέρδισε ένα από τα πιο τρελά ματς στην ιστορία του US Open για να φτάσει στα προημιτελικά», αναφέρει η πρώτη ανάρτηση και η δεύτερη εμφανίζει την 26χρονη τενίστρια ως αρχαία Ελληνίδα.

Un. Be. Lievable.



Maria Sakkari wins one of the wildest matches in #USOpen history to reach the quarterfinals! pic.twitter.com/mzP0AVSSjS — US Open Tennis (@usopen) September 7, 2021

🇬🇷 Maria Sakkari is victorious in a battle for the ages. pic.twitter.com/PcIOp6QRBv — US Open Tennis (@usopen) September 7, 2021

Επόμενη αντίπαλος της Μαρίας Σάκκαρη, για ένα «εισιτήριο» για τα ημιτελικά, είναι η Καρολίνα Πλίσκοβα, η οποία απέκλεισε την Αναστασία Παβλιουτσένκοβα με 7-5, 6-4, για να βρεθεί για τέταρτη φορά στις «8».

The quarters are on 🔒 pic.twitter.com/PbaDvj20P3 — US Open Tennis (@usopen) September 7, 2021

