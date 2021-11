Η Ναόμι Οσάκα προστέθηκε σε εκείνους που εκφράζουν ανησυχία για την Πενγκ Σουάι, την τενίστρια που δεν έχει εμφανιστεί δημόσια μετά την καταγγελία της ότι δέχθηκε σεξουαλική επίθεση από πρώην αντιπρόεδρο της κυβέρνησης της Κίνας.

Η 35χρονη Σουάι- από τις κορυφαίες αθλήτριες της Κίνας- έκανε την καταγγελία με ανάρτηση στο Weibo στις 2 Νοεμβρίου, που διεγράφη έπειτα από περίπου μισή ώρα. Σε αυτή, ανέφερε ότι ο Ζανγκ Γκαολί- που πλέον έχει αποσυρθεί από την πολιτική- της επιτέθηκε σεξουαλικά πριν από περίπου τρία χρόνια.

Η «σιγή» της Κινέζας τενίστριας μετά την καταγγελία, έχει προκαλέσει ανησυχία σε πολλούς. Η Ναόμι Οσάκα προστέθηκε σε αυτές τις «φωνές», δηλώνοντας σοκαρισμένη με την κατάσταση.

«Πρόσφατα ενημερώθηκα ότι μία τενίστρια έχει εξαφανιστεί λίγο μετά την αποκάλυψη ότι έχει υποστεί σεξουαλική κακοποίηση. Η λογοκρισία ποτέ δεν είναι ΟΚ με οποιοδήποτε κόστος. Ελπίζω η Πενγκ Σουάι και η οικογένειά της να είναι ασφαλείς και ΟΚ. Είμαι σοκαρισμένη με την τρέχουσα κατάσταση και της στέλνω αγάπη και φως», έγραψε στα social media η Γιαπωνέζα, πρώην Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης του τένις.

Η Οσάκα συμπλήρωσε στην ανάρτησή της το hashtag #WhereIsPengShuai (Πού είναι η Πενγκ Σουάι) και δημοσίευσε μια φωτογραφία της Κινέζας τενίστριας.

Την ανησυχία τους έχουν εκφράσεις κορυφαίοι πρώην και νυν τενίστες, αλλά και οι διοργανωτές του ανδρικού και του γυναικείου επαγγελματικού τουρ του αθλήματος (ATP και WTA), που ζήτησαν να διερευνηθεί πλήρως η καταγγελία της 35χρονης αθλήτριας.

«Η Πενγκ Σουάι και όλες οι γυναίκες αξίζουν να ακουστούν, όχι να λογοκρίνονται», τόνισε ο Στιβ Σάιμον, πρόεδρος και CEO του WTA. «Η κατηγορία της για τη συμπεριφορά πρώην Κινέζου ηγέτη, που συμπεριλαμβάνει σεξουαλική επίθεση, πρέπει να αντιμετωπιστεί με σοβαρότητα», συμπλήρωσε σε δήλωση που έκανε την περασμένη Κυριακή. Συμπλήρωσε ότι παρότι έλαβαν διαβεβαιώσεις πως η Σουάι είναι ασφαλής, δεν έχουν καταφέρει να επικοινωνήσουν μαζί της.

Μία ημέρα αργότερα, η πρόεδρος του ATP, Αντρέα Γκαουντένζι, εξέφρασε βαθιά ανησυχία για την υπόθεση της Κινέζας τενίστριας. Παράλληλα, στήριξε πλήρως την έκκληση του WTA για «πλήρη, δίκαιη και με διαφάνεια έρευνα» για την καταγγελία που έκανε η Σουάι.

Η πρώην πρωταθλήτρια του τένις, Κρις Έβερτ, σε ανάρτησή της, χαρακτήρισε πολύ ανησυχητικές τις καταγγελίες. «Ξέρω την Πενγκ από τα 14 της, όλοι πρέπει να ανησυχήσουμε. Αυτό είναι σοβαρό, πού βρίσκεται; Είναι ασφαλής;», έγραψε.

Yes, these accusations are very disturbing. I’ve known Peng since she was 14; we should all be concerned; this is serious; where is she? Is she safe? Any information would be appreciated.🙏 https://t.co/RH0aYCDqQm