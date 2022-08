Εκτός US Open o Νόβακ Τζόκοβιτς- Το CDC απαγορεύει την είσοδο σε ανεμβολίαστους

«Δυστυχώς, δεν θα μπορέσω να ταξιδέψω στη Νέα Υόρκη αυτή τη φορά για το US Open» έγραψε σε ανάρτησή του στο Twitter o Νόβακ Τζόκοβιτς επιβεβαιώνοντας τις φήμες ότι οι αμερικανικές αρχές του απαγορεύουν την είσοδο στη χώρα.

«Σας ευχαριστώ #NoleFam για τα μηνύματα αγάπης και υποστήριξης. Καλή επιτυχία στους συμπαίκτες μου! Θα παραμείνω σε καλή φόρμα και με θετικό πνεύμα και θα περιμένω μια ευκαιρία να αγωνιστώ ξανά. Τα λέμε σύντομα στον κόσμο του τένις! » έγραψε ο αθλητής.

Τονίζεται ότι το CDC επέλεξε να μην αλλάξει τους κανόνες του πρωτοκόλλου αναφορικά με τον κορωνοϊό για την είσοδο ξένων στη χώρα, που θα επέτρεπαν στον 21 φορές πρωταθλητής Grand Slam να συμμετάσχει στο Us Open.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς ανακοίνωσε ότι δεν θα ταξιδέψει στη Νέα Υόρκη για το επερχόμενο US Open, αφού επιμένει να αρνείται να εμβολιαστεί κατά του COVID-19.

Ο 35χρονος Σέρβος έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι δεν θα εμβολιαστεί κατά του κορωνοϊού ακόμα κι αν αυτό τον εμποδίσει να παίξει σε ορισμένα τουρνουά.

Υπενθυμίζεται ότι έχασε το Αυστραλιανό Όπεν τον Ιανουάριο μετά την απέλασή του από τη χώρα. Επίσης έχασε δύο αγώνες στις Ηνωμένες Πολιτείες νωρίτερα φέτος, μαζί με ένα τουρνουά στο Μόντρεαλ και στο Σινσινάτι νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Οι μη εμβολιασμένοι αλλοδαποί πολίτες δεν μπορούν να ταξιδέψουν στον Καναδά ή τις ΗΠΑ αυτήν τη στιγμή.

