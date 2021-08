Έχασε τα χέρια του όταν ήταν 10 ετών. Παίζει πινγκ πονγκ με το στόμα

Ο Ιμπραήμ Χαμαντού είχε χάσει τα χέρια του σε ένα ατύχημα με τρένο, όταν ήταν μόλις δέκα ετών.

Στα 48 του, αγωνίζεται στο υψηλότερο επίπεδο των Παραολυμπιακών Αγώνων στο πινγκ πονγκ, εντυπωσιάζοντας τον πλανήτη. Κρατά τη ρακέτα με το στόμα, και σερβίρει με το ξυπόλυτο, δεξί του πόδι.

Το ταλέντο του και η προσήλωση στο σπορ μαγνήτισε το κοινό των Αγώνων, με χιλιάδες ανθρώπους να μοιράζονται τις φωτογραφίες του στα social media.

This is incredible. 48 year old Egyptian Paralympian Ibrahim Hamadtou who lost his arms in a train accident aged 10 in Tokyo today. Could have played football but took up table tennis “as a challenge.” How inspiring is this? (via @Ch4Paralympics) pic.twitter.com/ONB59KwgVD