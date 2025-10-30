Εγκεφαλικά νεκρός ο 26χρονος βολεϊμπολίστας Σαμπέρ Καζέμι

Εγκεφαλικά νεκρός κρίθηκε ο 26χρονος παίκτης βόλεϊ, Σαμπέρ Καζέμι.

Σε ανάρτηση που έκανε μέσω social media, η Ομοσπονδία βόλεϊ του Ιράν επιβεβαίωσε την είδηση για τον 26χρονο πρωταθλητή, που υπέστη ηλεκτροπληξία.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από τα ιρανικά μέσα και την Ομοσπονδία, ο Καζέμι βρισκόταν στο Κατάρ όταν συνέβη το ατύχημα, όπου και αγωνιζόταν. Συγκεκριμένα, ήταν μέσα σε μία πισίνα όταν υπέστη την ηλεκτροπληξία.

Ο βολεϊμπολίστας μεταφέρθηκε από την Ντόχα στην Τεχεράνη και δέχθηκε βοήθεια σε κέντρο αποκατάστασης. Παρόλα αυτά, η θεραπεία δεν είχε καμία ανταπόκριση από τον 26χρονο, ο οποίος όπως όλα δείχνουν, δεν έχει πιθανότητες να ζήσει.

Ο Σαμπέρ Καζέμι έχει κατακτήσει δύο φορές το χρυσό μετάλλιο στα Asian Games και άλλη μία φορά το χρυσό στο Asian championship. Αγωνίστηκε σε ομάδες για το Ιράν, το Κατάρ, το Κουβέιτ και την Τουρκία.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ομοσπονδίας για τον Σαμπέρ Καζέμι

Η ιατρική επιτροπή επιβεβαίωσε τον εγκεφαλικό θάνατο του Σάμπερ Καζεμί, πρώην διεθνή παίκτη της εθνικής ομάδας βόλεϊ του Ιράν.

Μετά από εξειδικευμένες εξετάσεις και τα τελικά ιατρικά τεστ, η γνωμάτευση της ιατρικής ομάδας του Κατάρ περί εγκεφαλικού θανάτου του Καζεμί επιβεβαιώθηκε από ιατρική επιτροπή που αποτελείται από κορυφαίους νευρολόγους.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της ιατρικής ομάδας, όλες οι κλινικές και απεικονιστικές εξετάσεις των τελευταίων ημερών δείχνουν πλήρη και μη αναστρέψιμη παύση της λειτουργίας του εγκεφάλου του αθλητή. Ο Καζεμί, που πριν από λίγες ημέρες είχε μεταφερθεί από τη Ντόχα σε νοσοκομείο της Τεχεράνης λόγω οξείας εγκεφαλικής βλάβης, παρέμενε όλο αυτό το διάστημα υπό εντατική ιατρική παρακολούθηση. Ωστόσο, οι προσπάθειες των γιατρών να επαναφέρουν τη λειτουργία του εγκεφάλου του δεν απέδωσαν.

Η Ομοσπονδία Βόλεϊ του Ιράν απηύθυνε έκκληση στους πολίτες και στην αθλητική κοινότητα της χώρας να μην ξεχάσουν στις προσευχές τους τον πολύτιμο διεθνή αθλητή σε αυτές τις δύσκολες στιγμές.