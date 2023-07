BCL: Ολοκληρώθηκε η κλήρωση για ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Περιστέρι bwin και Προμηθέα

Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο στο Μι της Ελβετίας η κλήρωση των προκριματικών γύρων και της κανονικής περιόδου για την 8η σεζόν του Basketball Champions League, όπου η Ελλάδα θα στείλει φέτος τέσσερις εκπροσώπους.

ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Περιστέρι bwin και Προμηθέας Πάτρας έμαθαν τους αντιπάλους τους για την επερχόμενη regular season, που κάνει το δικό της τζάμπολ στις 17 Οκτωβρίου.

Σήμερα στις 12:30 το μεσημέρι, στο Patrick Baumann House of Basketball στην Ελβετία όπου διεξήχθη η προγραμματισμένη κλήρωση του Basketball Champions League για τη σεζόν 2023-2024, η αναμονή έλαβε τέλος για τις ελληνικές ομάδες που θα συμμετάσχουν στην διοργάνωση.

Η ΑΕΚ, η οποία συγκαταλεγόταν στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας, κληρώθηκε στο Group D και θα αντιμετωπίσει τις Στσέτσιν, Λούντβιγκσμπουργκ και Ντιναμό Σάσαρι. ΠΑΟΚ, Περιστέρι bwin και Προμηθέας Πατρών, προερχόμενοι και οι τρεις από το τρίτο γκρουπ δυναμικότητας, κληρώθηκαν στο Group G, A και B αντίστοιχα.

Ο ΠΑΟΚ κληρώθηκε στο Group G και θα αντιμετωπίσει τη Γαλατάσαραϊ, τη Χάποελ Ιερουσαλήμ και τον νικητή του 1ου προκριματικού ομίλου.

Το Περιστέρι bwin κληρώθηκε στο Group A και θα αντιμετωπίσει τις Ουνικάχα, Φάλκο Σομπατέλι και Λε Μαν

Ο Προμηθέας Πάτρας κληρώθηκε στο Group B και θα αντιμετωπίσει τις Ντιζόν, Οπάβα και Ρίτας Βίλνιους.

The groups for the 2023-2024 #BasketballCL 𝙍𝙚𝙜𝙪𝙡𝙖𝙧 𝙎𝙚𝙖𝙨𝙤𝙣 𝙜𝙧𝙤𝙪𝙥𝙨 𝙖𝙧𝙚 𝙨𝙚𝙩! 🔥 pic.twitter.com/ZNdwSQ3mlA