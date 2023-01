Αυστραλιανό Όπεν: Η Αρίνα Σαμπαλένκα κατέκτησε το τρόπαιο- «Πάρε βαθιές ανάσες και δούλεψε, είπα μέσα μου»

Το τελευταίο διάστημα, η Αρίνα Σαμπαλένκα λέει συνέχεια ότι έχει αλλάξει η νοοτροπία της και είναι πλέον πιο συγκροτημένη. Αυτό φάνηκε με τον πιο εμφατικό τρόπο, όταν έκανε την ανατροπή κόντρα στην Έλενα Ριμπάκινα και κατέκτησε το Αυστραλιανό Όπεν.

Η 24χρονη τενίστρια από τη Λευκορωσία παρότι έχασε το πρώτο σετ, επανήλθε και τελικά νίκησε την αντίπαλό της από το Καζακστάν- την περσινή θριαμβεύτρια του Γουίμπλεντον- με 4-6, 6-3, 6-4. Έτσι, η Αρίνα Σαμπαλένκα στο Αυστραλιανό Όπεν κατέκτησε το πρώτο τρόπαιο της καριέρας της σε Γκραν Σλαμ.

Υπενθυμίζεται ότι το πρωί της Κυριακής (10:30), ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα τεθεί αντιμέτωπος με τον Νόβακ Τζόκοβιτς στον τελικό του Australian Open, στην προσπάθεια να κατακτήσει το παρθενικό Γκραν Σλαμ του.

«Έλεγα συνέχεια στον εαυτό μου ότι κανείς δεν είπε πως θα είναι εύκολο. Θα πάλευε για αυτό… είπα στον εαυτό μου “δούλεψε για αυτό, πάρε βαθιές ανάσες, απλά δούλεψε”», περιέγραψε η Σαμπαλένκα μετά τον τελικό.

«Ήταν πραγματικά δύσκολη χρονιά και είχα δύσκολες στιγμές πέρυσι. Δουλέψαμε τόσο σκληρά. Αυτή τη στιγμή είμαι τρομερά υπερήφανη για τον εαυτό μου», συμπλήρωσε.

Μόλις πήρε τον νικητήριο πόντο, η Σαμπαλένκα έπεσε κάτω ενθουσιασμένη και στη συνέχεια πήγε να αγκαλιάσει την αντίπαλό της. Αμέσως μετά έσπευσε στην ομάδα της, ενώ ο προπονητής της, Άντον Ντούμπροφ ξέσπασε σε κλάματα.

