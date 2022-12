Αργεντινή: Ελικόπτερα παρέλαβαν τους παίκτες της εθνικής ομάδας -Δεν μπορούσε να προχωρήσει το πούλμαν στην παρέλαση

Δεν έχουν προηγούμενο τα όσα διαδραματίστηκαν στο Μπουένο Άιρες, κατά τη διάρκεια της παρέλασης της εθνικής ομάδας της Αργεντινής, η οποία κατέκτησε το Μουντιάλ 2022.

Οι Αργεντίνοι ξεχύθηκαν στους δρόμους προκειμένου να πανηγυρίσουν και να συμμετάσχουν στη μεγάλη γιορτή. Η εθνική ομάδα της Αργεντινής επιβιβάστηκε σε πούλμαν προκειμένου να πραγματοποιηθεί η παρέλαση, γιορτάζοντας μαζί με τους φιλάθλους.

Η διαδρομή του πούλμαν, ωστόσο, δεν ήταν εύκολη υπόθεση, καθώς εκτιμάται ότι 4 εκατ. άνθρωποι είχαν κατακλύσει την πρωτεύουσα για την φιέστα.

Μετά από περίπου τέσσερις ώρες, τα σχέδια της παρέλασης άλλαξαν και επιστρατεύτηκαν ελικόπτερα να παραλάβουν τους παγκόσμιους πρωταθλητές, καθώς κατέστη αδύνατο για το πούλμαν να συνεχίσει τη διαδρομή του.

Τα ελικόπτερα έκαναν βόλτες πάνω από το Μπουένος Άιρες και τελικά επέστρεψαν στο προπονητικό κέντρο στο Εσέισα, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Να σημειωθεί ότι το 2021, κατά την επιστροφή από τη νικηφόρα διαδρομή του Κόπα Αμέρικα στη Βραζιλία, το λεωφορείο χρειάστηκε τέσσερις ώρες για να διανύσει δέκα χιλιόμετρα.



Argentina team is currently flying over Buenos Aires by helicopter as it got impossible for the bus to proceed due to 4 million people in the streets pic.twitter.com/8BUtuk6oWW