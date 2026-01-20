ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Απόψε το Ολυμπιακός - Λεβερκούζεν: Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης του αγώνα

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται απόψε τη Λεβερκούζεν για το Champins League - Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης του αγώνα

The LiFO team
Στιγμιότυπο από αγώνα του Ολυμπιακού στο Champions League
Την πρόκριση στην επόμενη φάση του Champions League «κυνηγά» ο Ολυμπιακός ο οποίος υποδέχεται απόψε στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» τη γερμανική Μπάγερν Λεβερκούζεν.

Η αναμέτρηση ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Λεβερκούζεν είναι προγραμματισμένη να γίνει στις 10:00 το βράδυ και να καλυφθεί τηλεοπτικά τόσο από το Mega, όσο και από το Cosmote Sports 2 HD.

Ο Ολυμπιακός παραμένει «ζωναντός» στην κούρσα για την πρόκριση στην επόμενη φάση, καθώς στην προηγούμενη αγωνιστική του Champions League επικράτησε της  Καϊράτ Αλμάτι -εκτός έδρας- με 0-1.

Η κατάσταση στον όμιλο παραμένει οριακή, καθώς οι «ερυθρόλευκοι» έχουν συγκεντρώσει 5 βαθμούς σε έξι αγώνες με απολογισμό τερμάτων 6-13, γεγονός που καθιστά τις δύο εναπομείναντες αναμετρήσεις με Λεβερκούζεν εντός και Άγιαξ εκτός ως «τελικούς», όπου το απόλυτο των νικών φαντάζει απαραίτητο.

Η Λεβερκούζεν έρχεται στον Πειραιά αναζητώντας το αποτέλεσμα που θα «κλειδώσει» την παρουσία της στην πρώτη 24άδα της κατάταξης, καθώς αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην 20ή θέση με 9 βαθμούς και συντελεστή τερμάτων 10-12. Οι Γερμανοί γνωρίζουν πως ακόμη και ο βαθμός της ισοπαλίας μπορεί να αποδειχθεί αρκετός, την ώρα που έρχονται από το εντός έδρας 2-2 με τη Νιούκαστλ.

