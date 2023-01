Απών ο Κιλιάν Εμπαπέ από την υποδοχή της Παρί Σεν Ζερμέν στον Λιονέλ Μέσι

Αποθεωτική ήταν η υποδοχή που επιφύλαξε η Παρί Σεν Ζερμέν στον Λιονέλ Μέσι ο οποίος επέστρεψε στις προπονήσεις μετά την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ωστόσο, αίσθηση προκάλεσε η απουσία του Κιλιάν Εμπαπέ ο οποίος δεν ήταν εκεί για να συγχαρεί τον συμπαίκτη του.

Ο Μέσι έτυχε υποδοχής ήρωα στην προπονητική βάση της Παρί στο Πουασί, δυόμισι εβδομάδες μετά την κατάκτηση του Μουντιάλ με την Αργεντινή. Στον τελικό ανάμεσα στην Αργεντινή και τη Γαλλία, Μέσι και Εμπαπέ βρέθηκαν αντίπαλοι με την ανάδειξη της νικήτριας ομάδας να κρίνεται στα πέναλντι.

