All Star Game: Νίκη για την ομάδα του Αντετοκούνμπο- Ο Τέιτουμ έγραψε ιστορία με 55 πόντους

Η ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο επικράτησε εκείνης του ΛεΜπρόν Τζέιμς, στο All Star Game του NBA, κατά το οποίο ο Τζέισον Τέιτουμ έγραψε ιστορία, σημειώνοντας 55 πόντους.

Η Team Giannis νίκησε με 184-175, αν και ο αρχηγός της, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έμεινε στον πάγκο όπως αναμενόταν, στο All Star Game που διεξήχθη στο Σολτ Λέικ Σίτι.

Ο Greek Freak ξεκίνησε στο παιχνίδι και αφού πέτυχε το πρώτο καλάθι, αποχώρησε, προκειμένου να προφυλάξει τον καρπό του, έπειτα από τον πρόσφατο τραυματισμό του.



«Είναι δύσκολο. Μου αρέσει να παίζω. Δεν μπορούσα να συμμετάσχω, αλλά ήθελα να μπω ακόμη και για δέκα δευτερόλεπτα, να ιδρώσω λίγο τη φανέλα, γιατί ήθελα να είμαι μέρος αυτού», δήλωσε ο Αντετοκούνμπο.

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς από την άλλη τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του All Star Game και δεν έπαιξε στο δεύτερο μέρος του. Αυτή είναι η πρώτη φορά που η ομάδα του χάνει στη διοργάνωση, έπειτα από πέντε διαδοχικές νίκες.

Ο Τζέισον Τέιτουμ ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής του All Star Game, καθώς αναδείχθηκε MVP και πέτυχε 55 πόντους, τους περισσότερους που έχουν σημειωθεί στη διοργάνωση. Έτσι, κατέρριψε το ρεκόρ που είχε πετύχει ο Άντονι Ντέιβις το 2017 με 52 πόντους.

55 PTS (NBA All-Star Game Record)

10 REB

6 AST

10 3PM



Jayson Tatum balled out to lead #TeamGiannis to the win and claim 2023 #KiaAllStarMVP!#NBAAllStar | @Kia pic.twitter.com/k4EXJHtTgz