Θετικός στον κορωνοϊό βρέθηκε ο Πορτογάλος άσος της Γιουβέντους, Κριστιάνο Ρονάλντο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της πορτογαλικής Ομοσπονδίας ποδοσφαίρου, ο 35χρονος άσος διαγνώστηκε με κορωνοϊό πριν από τη αναμέτρηση με τη Σουηδία για το Nations League την Τετάρτη (14/10).

Ο Ρονάλντο αποχώρησε από την αποστολή της Εθνικής Πορτογαλίας και τέθηκε σε καραντίνα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της πορτογαλικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας είναι καλά στην υγεία του και δεν έχει παρουσιάσει συμπτώματα.

