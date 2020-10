Ο Νόβακ Τζόκοβιτς το είχε πει ξεκάθαρα πριν τον τελικό. Το Ρολάν Γκαρός είναι το «σπίτι» του Ραφαέλ Ναδάλ. Και σήμερα, δυστυχώς για εκείνον, επιβεβαιώθηκε. Ο Ισπανός αποδείχθηκε ξανά αξεπέραστος στο χώμα.

Ο Ραφαέλ Ναδάλ νίκησε με 6-0, 6-2, 7-5 τον Νόβακ Τζόκοβιτς, σε 2 ώρες και 42 λεπτά, για να κατακτήσει για 13η φορά στην καριέρα του το Roland Garros. Ο Ναδάλ δεν άφησε κανένα περιθώριο στον αντίπαλό του και τον υποχρέωσε να γευθεί την ήττα για πρώτη φορά φέτος.

🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆@RafaelNadal conquers Novak Djokovic 6-0 6-2 7-5 to remain perfect in Paris finals and earn title 1️⃣3️⃣ at #RolandGarros pic.twitter.com/lzOz5dmoqQ