Η Μπάγερν αναδείχθηκε για έκτη φορά πρωταθλήτρια Ευρώπης, έπειτα από τη νίκη της με 1-0 επί της Παρί Σεν Ζερμέν, στον τελικό του Champions League.

Το μοναδικό γκολ του τελικού του Champions League το σημείωσε ο Κομάν, στο 59', με κεφαλιά.



Ο τελικός στο στάδιο «Ντα Λουζ», στη Λισαβόνα, διεξήχθη χωρίς θεατές, εξαιτίας των μέτρων που έχουν ληφθεί λόγω του κορωνοϊού. Με την έκτη κατάκτηση του Champions League, η Μπάγερν πλέον «ισοφάρισε» τη Λίβερπουλ στη σχετική λίστα. Μόνο η Ρεάλ Μαδρίτης- με 13 τρόπαια- και η Μίλαν (7), έχουν κατακτήσει το Champions League περισσότερες φορές. Οι προηγούμενες χρονιές που η Μπάγερν Μονάχου είχε αναδειχθεί πρωταθλήτρια Ευρώπης ήταν το 1974, 1975, 1976, 2001 και το 2013.

⭐⭐⭐ WE ARE THE CHAMPIONS OF EUROPE ⭐⭐⭐#MiaSanChampions #UCLFinal pic.twitter.com/I7joGHeWpS