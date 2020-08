Πριν από μερικούς μήνες, η Βιτόρια και η Καρόλα έγιναν viral παίζοντας τένις από διαφορετικές ταράτσες. Τώρα, είχαν την ευκαιρία να κάνουν το ίδιο με το ίνδαλμά τους: τον Ρότζερ Φέντερερ.

Μέσα στις «μαύρες» ειδήσεις στην κορύφωση της πανδημίας του κορωνοϊού, τα δύο κορίτσια από την Ιταλία αποτέλεσαν ένα από τα πιο ευχάριστα viral. Έπαιζαν τένις η καθεμία από την ταράτσα του σπιτιού τους. Πού να φαντάζονταν ότι χάρη σε αυτό θα γνώριζαν τον Ελβετό θρύλο του τένις.

Just incredible to see 💖



📍 Liguria, Italy 🇮🇹 | #tennisathome pic.twitter.com/dh8bqlvFhj