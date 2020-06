Μετά από 30 χρόνια η Λίβερπουλ στέφθηκε ξανά πρωταθλήτρια Αγγλίας.

Η νίκη της Τσέλσι με 2-1 επί της Μάντσεστερ Σίτι στο ντέρμπι της 31ης αγωνιστικής της Premier League, έστεψε τους «κόκκινους» πρωταθλητές Αγγλίας επτά στροφές πριν από το φινάλε της σεζόν (86 βαθμούς έχει η ομάδα του Κλοπ έναντι 63 της δεύτερης Σίτι, διαφορά που δεν καλύπτεται στο υπόλοιπο της περιόδου). Έγινε έτσι η πρώτη ομάδα που το καταφέρνει επτά... στροφές πριν το φινάλε, ξεπερνώντας τις Γιουνάιτεντ (2000-2001) και Μάντσεστερ Σίτι (2017-2018), που το είχαν καταφέρει πέντε αγωνιστικές πριν τελειώσει η σεζόν.

Η ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ, η οποία χθες (24/06) είχε διαλύσει με 4-0 την Κρίσταλ Πάλας στο «Άνφιλντ» περίμενε το σημερινό ντέρμπι με το οποίο έπεσε η «αυλαία» της 31ης ημέρας. Ήθελε «γκέλα» της Σίτι στο «Στάμφορντ Μπριτζ», κάτι που συνέβη, καθώς οι «πολίτες» ηττήθηκαν από την Τσέλσι, που «καιγόταν» περισσότερο για το «τρίποντο», έτσι ώωστε να αυξήσει στο +5 τη διαφορά της από τους διώκτες της στη μάχη για την κατάκτηση της 4ης θέσης.

BREAKING: Liverpool have won the Premier League title after Manchester City failed to beat Chelsea.



