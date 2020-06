Ο Νόβακ Τζόκοβιτς απολογήθηκε για τα διαδοχικά κρούσματα κορωνοϊού ανάμεσα σε τενίστες- μεταξύ των οποίων και ο ίδιος- μετά το τουρνουά επίδειξης που διοργάνωσε.

Την Τρίτη έγινε γνωστό ότι τόσο ο Τζόκοβιτς όσο και η σύζυγός του, Γελένα, είναι θετικοί στον κορωνοϊό, ενώ τα τεστ των παιδιών τους ήταν αρνητικά. Νωρίτερα, οι τενίστες Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ, Μπόρνα Κόριτς και Βίκτορ Τρόιτσκι- που μετείχαν στο τουρνουά του Τζόκοβιτς- είχαν ανακοινώσει ότι μολύνθηκαν από τον κορωνοϊό.

Σε ανακοίνωσή του, το Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης παραδέχθηκε ότι ήταν λάθος η διοργάνωση του Adria Tour- σε χώρες της πρώην Γιουγκοσλαβίας- και ζήτησε συγγνώμη για τις εξελίξεις. Ο τελευταίος «σταθμός» του τουρνουά επίδειξης, στη Βοσνία, ματαιώθηκε, ενώ μετά τα διαδοχικά κρούσματα προκλήθηκαν σοβαρά ερωτήματα για την επίσημη επιστροφή του τένις, που προγραμματίζεται για τον Αύγουστο.

«Λυπάμαι βαθιά που το τουρνουά προκάλεσε κακό», ανέφερε ο Τζόκοβιτς για το Adria Tour, που προκάλεσε αντιδράσεις. Παίκτες αγκαλιάζονταν, χόρευαν όλοι μαζί σε κλαμπ, ενώ δεν τηρούνταν αποστάσεις. Στο Βελιγράδι και την πόλη Ζάνταρ πάνω από 4.000 φίλαθλοι ήταν στις κερκίδες.

«Πιστεύαμε ότι το τουρνουά τηρούσε όλα τα πρωτόκολλα υγείας και ότι η υγεία στην περιοχή μας φαινόταν σε καλή κατάσταση για να ενωθούν επιτέλους οι άνθρωποι για έναν φιλανθρωπικό σκοπό. Κάναμε λάθος, ήταν υπερβολικά νωρίς», παραδέχθηκε το Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης, που στο παρελθόν είχε ταχθεί κατά της προοπτικής να εμβολιάζονται υποχρεωτικά για τον κορωνοϊό οι τενίστες για να μετέχουν σε τουρνουά.

«Λυπάμαι για κάθε κρούσμα. Αν πήγατε στο τουρνουά, ή ήσασταν κοντά σε ανθρώπους που πήγαν παρακαλώ κάντε το τεστ και τηρήστε τις κοινωνικές αποστάσεις», ανέφερε ακόμη ο κάτοχος 17 Γκραν Σλαμ. Ο ίδιος και η σύζυγός του θα μείνουν σε καραντίνα για 14 ημέρες, ενώ σε πέντε ημέρες θα επαναλάβουν το τεστ.

Μετά την ανακοίνωση ότι και ο Τζόκοβιτς είναι θετικός στον κορωνοϊό, ο Νικ Κύργιος τον επέκρινε ξανά για την απόφαση να διοργανώσει το τουρνουά. Στο Twitter, δημοσίευσε ένα βίντεο με τενίστες που μετείχαν στο Adria Tour, οι οποίοι χορεύουν σε κλαμπ, και έγραψε «Προσεύχομαι για όλους τους παίκτες που μολύνθηκαν από κορωνοϊό. Μη με κάνετε mention για οτιδήποτε έχω κάνει που ήταν ανεύθυνο ή ηλιθιότητα. Αυτό ξεπερνά τα όρια».

Prayers up to all the players that have contracted Covid - 19. Don’t @ me for anything I’ve done that has been ‘irresponsible’ or classified as ‘stupidity’ - this takes the cake. https://t.co/lVligELgID