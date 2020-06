Ο νούμερο ένα παγκόσμιος πρωταθλητής στο τένις, ο Νόβακ Τζόκοβιτς έγινε ο τελευταίος τενίστας που βρέθηκε θετικός στον κορωνοϊό.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς- που είχε επικρίνει πρόσφατα τους κανόνες με τους οποίους σχεδιάζεται να γίνει το US Open λόγω κορωνοϊού- διοργάνωσε το Andria Tour σε Βοσνία, Κροατία και Σερβία.

Novak Djokovic tested positive for a virus COVID-19. Immediately upon his arrival in Belgrade Novak was tested along with all members of the family and the team. He is not showing any symptoms.



