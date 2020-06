Ο κυβερνήτης της Νέας Υόρκης, Άντριου Κουόμο, επιβεβαίωσε ότι το US Open θα διεξαχθεί χωρίς θεατές, από τις 31 Αυγούστου έως τις 13 Σεπτεμβρίου.

Η ομοσπονδία τένις των ΗΠΑ είχε ανακοινώσει αυτές οι ημερομηνίες, αλλά υπήρχε αβεβαιότητα για το αν πράγματι θα διεξαγόταν το Γκραν Σλαμ, εξαιτίας του κορωνοϊού. Όμως, ο Κουόμο έδωσε το «πράσινο φως» την Τρίτη.

Σε ανάρτησή του στο Twitter, ο κυβερνήτης της Ν. Υόρκης επιβεβαίωσε ότι το US Open θα διεξαχθεί το διάστημα 31 Αυγούστου-13 Σεπτεμβρίου, χωρίς παρουσία φιλάθλων. Παράλληλα σημείωσε ότι οι διοργανωτές «θα λάβουν έκτακτα προληπτικά μέτρα για να προστατεύσουν αθλητές και προσωπικό» συμπεριλαμβανομένων των ισχυρών ελέγχων, τον επιπλέον καθαρισμό και περισσότερο διαθέσιμο χώρο στα αποδυτήρια.

The @usopen will be held in Queens, NY, without fans from August 31 to September 13. The USTA will take extraordinary precautions to protect players and staff, including robust testing, additional cleaning, extra locker room space, and dedicated housing & transportation.

Όμως, αρκετοί τενίστες δεν κρύβουν την ανησυχία τους, όπως το Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης στις γυναίκες, η Άσλεϊ Μπάρτι. «Έχω κι εγώ ανησυχίες. Καταλαβαίνω ότι τα τουρνουά θέλουν να διεξαχθούν, αλλά το να είμαστε όλοι ασφαλείς πρέπει να είναι προτεραιότητα», είπε στο Associated Press.

Πιο καυστικός ήταν ο Νικ Κύργιος, που χαρακτήρισε εγωιστικό το σχέδιο διεξαγωγής του US Open, με όσα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή, κάνοντας αναφορά τόσο στον κορωνοϊό, όσο και στις διαδηλώσεις κατά του ρατσισμού. «Κατά την άποψή μου, πρέπει μαζί να ξεπεράσουμε αυτές τις προκλήσεις προτού επιστρέψει το τένις», υπογράμμισε σε ανάρτησή του.

The ATP is trying to make the US Open go ahead. Selfish with everything going on at the moment. Obviously Covid, but also with the riots, together we need to overcome these challenges before tennis returns in my opinion. https://t.co/tEHPvr4miB