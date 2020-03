Στην Παραγουάη με πλαστό διαβατήριο συνελήφθη ο Βραζιλιάνος πρώην ποδοσφαιριστής, Ροναλντίνιο.

Ο Βραζιλιάνος σούπερ σταρ και ο αδερφός του, Ρομπέρτο Ντε Ασίς, συνελήφθησαν την Πέμπτη από τις Αρχές της Παραγουάης για είσοδο στη χώρα με πλαστά διαβατήρια. Η Παραγουάη έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες από τα δύο διαβατήρια, που εκδόθηκαν παράνομα. Η Βραζιλία έχει επιβάλλει στα δύο αδέρφια πρόστιμο για παράνομες οικοδομικές δραστηριότητες και τους έχει απαγορευθεί η έξοδος από τη χώρα.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, τον Νοέμβριο, το συνολικό ποσό που τα δύο αδέρφια καλούνταν να πληρώσουν μαζί με τους τόκους, έφθανε 8,5 εκατομμύρια ρεάλ, δηλαδή περίπου δύο εκατομμύρια ευρώ. Ο δικηγόρος των δύο αδελφών είχε τότε ανακοινώσει ότι θα ασκήσει έφεση κατά της απόφασης της κατάσχεσης του διαβατηρίου, την οποία χαρακτήρισε «μια παράνομη πράξη, που παραβιάζει τα συνταγματικά δικαιώματα».

Video shows Ronaldinho arrested in Paraguay after he and his brother were caught entering with false PARAGUAYAN passports. Ronaldinho and his brother received a fine of aprox €2m last year for building an illegal pier. They couldnt afford to pay, so their passports were seized. pic.twitter.com/Sl7wNpIt2W