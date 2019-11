Με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να σημειώνει το 18ο φετινό του νταμπλ - νταμπλ οι Μιλγουόκι Μπακς επικράτησε της Ατλάντα με 111-102.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο οδήγησε τους Μπακς στην ανατροπή κι έτσι έφτασαν στο τελικό 111-102. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε για έναν ακόμα αγώνα εκπληκτικά νούμερα με 30 πόντους (5/13 βολές, 11/18 δίποντα, 1/5 τρίποντα) 10 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 4 κοψίματα, ενώ δίπλα του ο Κρις Μίλντετον που επέστρεψε από τραυματισμό με 16 πόντους και ο Ιλιασόβα που είχε 13 πόντους. Μετά τη λήξη της αναμέτρησης ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αναφέρθηκε στην επιστροφή του Κρις Μίντλετον μετά από δύο εβδομάδες λόγω τραυματισμού. «Είναι πάντα υπέροχο να επιστρέφει ένας από τους καλύτερους παίκτες της ομάδας. Κάνει το παιχνίδι πιο εύκολο για όλους αφού η άμυνα εστιάζει πάνω του», ανέφερε ο Έλληνας παίκτης.

The best of The Greek Freak:



30 PTS | 10 REB | 4 AST | 4 BLK | 52% FG pic.twitter.com/cvlHyHybmI