Ο Στέφανος Τσιτσιπάς νίκησε το βράδυ της Τετάρτης με 2-0 σετ τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ.

Μετά τον Ντανιίλ Μεντβέντεφ νίκησε πολύ εύκολα (6-3, 6-2) τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ και με δύο νίκες σε ισάριθμους αγώνες και χωρίς απώλεια σετ έως τώρα, προκρίθηκε στα ημιτελικά του τουρνουά, κι ενώ απομένει ακόμη ο αγώνας με τον Ράφα Ναδάλ. Η πρόκριση του Στέφανου Τσιτσιπά έχει εξασφαλισθεί ακόμα και αν ηττηθεί από τον Ράφα Ναδάλ στο τελευταίο παιχνίδι της A' Φάσης. Ο αγώνας απέναντι στον Ζβέρεφ κράτησε 73 λεπτά.

