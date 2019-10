Την ήττα γνώρισε ο Στέφανος Τσιτιπάς από τον Ντανίλ Μεντβέντεφ ο οποίος κατάφερε να εξασφαλίσει το εισιτήριο για τον τελικό του Masters της Σαγκάης.

Ο Μεντβέτεφ επικράτησε με 2-0 σετ στο πλαίσιο των ημιτελικών του Masters της Σαγκάης και στέρησε από τον Έλληνα πρωταθλητή τη συμμετοχή του στον τελικό της διοργάνωσης. Αυτή ήταν η πέμπτη ήττα του Τσιτσιπά σε ισάριθμες αναμετρήσεις με τον Ρώσο τενίστα.

#ShanghaiMasters Daniil Medvedev beat Stefanos Tsitsipas 7-6 and 7-5 to book his pace in the final.



He will play either Matteo Berrettini or Alexander Zverev.