Στα προημιτελικά του Σινσινάτι Όπεν προκλήθηκε η Μαρία Σάκκαρη μετά από τη νίκη της επί της Αρίνα Σαμπαλένκα.

Η Μαρία Σάκκαρη, νίκησε με 2-1 σετ (6-7, 6-4, 6-4) της Αρίνα Σαμπαλένκα, σε μία αναμέτρηση που διήρκεσε 2 ώρες και 43 λεπτά.

Η Ελληνίδα τενίστρια έχασε το πρώτο σετ με 7-4, στα επόμενα δύο όμως, ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή της, δεν το έβαλε κάτω ακόμα και όταν βρέθηκε πίσω στο σκορ στο δεύτερο σετ και με αντεπίθεση διαρκείας κατάφερε να αφήσει εκτός τη Λευκορωσίδα αντίπαλό της.

.@mariasakkari claims her spot in the @Cincytennis quarterfinals with an outstanding comeback win versus Sabalenka, 6-7(4), 6-4, 6-4 pic.twitter.com/b8JQZr5LJV