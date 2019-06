Ο πρόεδρος των Ράπτορς, Masai Ujiri υποστήριξε σήμερα πως ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν είναι Έλληνας, αλλά Νιγηριανός.

Σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε απόψε, ο Masai Ujir (σ.σ που γεννήθηκε στη Βρετανία από Νιγηριανούς γονείς) μίλησε μεταξύ άλλων για το έργο του στην Αφρική, τονίζοντας πως θεωρεί Νιγηριανό τον σούπερ-σταρ των Μπακς και MVP του NBA. Η δήλωσή του έχει προκαλέσει αντιδράσεις.

«Το μυαλό μου είναι πώς θα πάω στην Αφρική, στα μέσα του Ιουλίου ή στο τέλος του Ιουλίου για ό,τι κάνω στην ήπειρο (...) Δεν βλέπω την ώρα να το γιορτάσω σε αυτή την ήπειρο. Να δώσω ελπίδα σε αυτά τα παιδια (...) Όταν σκέφτομαι για όλα αυτά τα μέρη που πηγαίνουμε, για αυτούς τους καταυλισμούς προσφύγων, σκέφτομαι γιατί υπάρχουν αυτά τα μέρη, δεν θα έπρεπε να υπάρχουν και τι ελπίδα δίνουμε σε αυτούς τους ανθρώπους. Μετά σκέφτομαι τον Πασκάλ (...) ή τον Γιάννη γιατί με συγχωρείται ο Γιάννης δεν είναι Έλληνας είναι Νιγηριανός», είπε χαρακτηριστικά.

«Σκέφτομαι από που ξεκίνησαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, από πού ξεκίνησα εγώ και σας λέω ότι μια μέρα θα σας πω μια απίστευτη ιστορία, σας το εγγυώμαι. Και αυτή η ιστορία περιλαμβάνει και το πρωτάθλημα», ανέφερε.

Την είδηση μετέδωσε πρώτος ο αθλητικογράφος Blake Murphy με το Twitter του να γεμίζει εκατοντάδες μηνύματα ως απάντηση - κυρίως από Έλληνες που αντιδρούν σε όσα είπε ο Masai Ujiri.





"Excuse me, but Giannis is not Greek, Giannis is Nigerian." - Ujiri