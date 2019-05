Τον γύρο του κόσμου κάνουν τα πλάνα από τον χθεσινό θρίαμβο του Στέφανου Τσιτσιπά, που νίκησε στο χώμα του Caja Magica τον Ράφαελ Ναδάλ, περνώντας στον τελικό του Open της Μαδρίτης.

Ο 21χρονος Έλληνας έπαιξε με πυγμή απέναντι στο Νο2 της παγκόσμιας κατάταξης και κατάφερε να πάρει την άτυπη «ρεβάνς» για την ήττα του στο Αυστραλιανό Open από τον Ναδάλ τον περασμένο Ιανουάριο. Είναι η πρώτη φορά που ο Στέφανος Τσιτσιπάς, Νο9 στον κόσμο, κερδίζει τον κορυφαίο 32χρονο τενίστα, αφού στις προηγούμενες τρεις αναμετρήσεις τους ο Ισπανός πάντα κατάφερνε να πάρει την νίκη - όχι όμως χθες.

Η στιγμή της νίκης

STUNNING FROM STEF 🙌@StefTsitsipas will play @DjokerNole for the #MMOPEN 🏆



🎥: @TennisTV | @MutuaMadridOpen pic.twitter.com/6gyO357qvb