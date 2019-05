Εμφάνιση για τα βιβλία της ιστορίας έκανε απόψε στην Μαδρίτη ο Στέφανος Τσιτσιπάς, που νίκησε για πρώτη φορά στην καριέρα του τον Ράφαελ Ναδάλ και πέρασε στον τελικό του Όπεν της Μαδρίτης.

Ο 21χρονος Έλληνας πρωταθλητής έκανε το παιχνίδι της καριέρας του στον αποψινό ημιτελικό του Mutua Madrid Open σε ένα κατάμεστο Caja Magica. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς μπήκε δυναμικά και κέρδισε το πρώτο σετ με 6-4 στο χώμα, που είναι το αγαπημένο τερέν του αντιπάλου του, Νο2 στην παγκόσμια κατάταξη. Ο Ναδάλ επανήλθε στο δεύτερο σετ και ισοφάρισε, με 2-6.

