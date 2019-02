Το 2018 ήταν η καλύτερη χρονιά της Ferrari στην υβριδική εποχή της F1 και σήμερα η ιταλική ομάδα έκανε τα αποκαλυπτήρια του μονοθεσίου με την κωδική ονομασία SF90, με το οποίο ελπίζει να επιστρέψει στους τίτλους το 2019.

Η SF90 παρουσιάστηκε επίσημα στην πίστα του Φιοράνο, ιδιοκτήτρια της οποίας είναι η Ferrari. Στη «σκουντερία» πνέει φέτος ένας άνεμος αλλαγής, καθώς η ομάδα διαθέτει νέο επικεφαλής, τον Ματία Μπινότο, ο οποίος ήταν στις τάξεις των «κόκκινων» από το 1995 και αναβαθμίστηκε από το ρόλο του ως τεχνικός διευθυντής, προκειμένου να αντικαταστήσει τον Μαουρίτσιο Αριβαμπένε στη θέση του γενικού διευθυντή.

Επίσης, το δίδυμο οδηγών αγώνων παρουυσιάζει μια διαφοροποίηση σε σχέση με πέρυσι, καθώς ο Μονεγάσκος Σαρλ Λεκλέρκ πήρε τη θέση του Φινλανδού (παγκόσμιου πρωταθλητή του 2007) Κίμι Ραϊκόνεν, ύστερα από την εξαιρετική «ρούκι» χρονιά του με τη Sauber.

Ο 21χρονος Λεκλέρκ θα γίνει στο γκραν πρι της Αυστραλίας, ο νεότερος οδηγός που έχει «τρέξει» για λογαριασμό της Ferrari μετά τον αείμνηστο Ρικάρντο Ροντρίγκες. Ο Μεξικανός κατέχει ακόμη το ρεκόρ του νεώτερου οδηγού που «έτρεξε» με τη «σκουντερία», καθώς έλαβε μέρος στο ιταλικό γκραν πρι του 1961, σε ηλικία 19 ετών και 208 ημερών.

Από την πλευρά του, ο Φέτελ θα προσπαθήσει να κατακτήσει τον πρώτο τίτλο του μετά το 2013 και να στεφθεί για πέμπτη φορά στην καριέρα του παγκόσμιος πρωταθλητής, «πιάνοντας» στη σχετική λίστα τους Λιούις Χάμιλτον και Χουάν Μανουέλ Φάντζιο.

Εφόσον η Ferrari βελτιωθεί σε σχέση με πέρυσι, θα προβληματίσει τους αντιπάλους της, καθώς στη διάρκεια του 2018 η «σκουντερία» ήταν καλύτερη από τη Mercedes σε πολλούς αγώνες, μολονότι τελικά δεν κατάφερε να αφήσει πίσω της στη βαθμολογία των κατασκευαστών τα «ασημένια βέλη».

«Αρχίζοντας από το 2018, είχαμε πραγματικά καλά επιτεύγματα» δήλωσε ο Μπινότο στην παρουσίαση της SF90.

«Αυτό το μονοθέσιο είναι μια εξέλιξη του αυτοκινήτου της περυσινής χρονιάς, δεν είναι μια επανάσταση. Προσπαθήσαμε να ανεβάσουμε τον πήχη, προσπαθούμε να είμαστε ακραίοι όπου μπορούμε. Κάποιες αλλαγές, όπως η εμπρός πτέρυγα, έγιναν λόγω των κανονισμών. Εάν δείτε τις λεπτομέρειες, προσπαθήσαμε να πιέσουμε δυνατά, να είμαστε καινοτόμοι. Εάν κοιτάξετε στο αμάξωμα στο πίσω μέρος, είναι πολύ λεπτό. Αυτό είναι χάρη σε ολόκληρη τη δουλειά που έχουμε κάνει. Καταβλήθηκε πολλή προσπάθεια. Μας αρέσει», κατέληξε.

Από την πλευρά του, ο Φέτελ πρόσθεσε: «Είμαστε όλοι ενθουσιασμένοι. Αρχίζεις να βλέπεις το μονοθέσιο, μικρά κομμάτια από αυτό στο τέλος της περσινής χρονιάς και στη συνέχεια τα βλέπεις να ενώνονται, αλλά σήμερα είναι η πρώτη φορά που το βλέπεις. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος. Είναι απίστετο να βλέπεις όταν τα πάντα συναρμολογούνται μαζί. Τώρα είμαι ενθουσιασμένος, ανυπομονώ να καθήσω στη θέση του οδηγού».

Πλέον οι άνθρωποι της Ferrari στρέφουν την προσοχή τους στις χειμερινές δοκιμές, το πρώτο τετραήμερο των οποίων αρχίζει τη Δευτέρα (18/2) στη Βαρκελώνη.

Newborn #SF90 Discover all contents at https://t.co/bS2YGkBDkv #essereFerrari pic.twitter.com/FvzpUdWrGt

The wait is over! Here is the #SF90#essereFerrari pic.twitter.com/xMUjIQ5MC5