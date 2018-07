Ο Φώτης Κατσικάρης είναι πια επίσημα βοηθός προπονητή του Κουίν Σνάιντερ στην τεχνική ηγεσία της Γιούτα Τζαζ και έτσι έγινε ο πρώτος Έλληνας που θα κάτσει στον πάγκο ομάδας του ΝΒΑ.

Ο 51χρονος, που ήταν προπονητής της Εθνικής Ελλάδας από το 2014 έως το 2016, είχε συμφωνήσει εδώ κι αρκετό καιρό με την αμερικανική ομάδα.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Κατσικάρης πέρα από την Εθνική ομάδα έχει διατελέσει προπονητής στον Άρη (δύο φορές), την ΑΕΚ, την Ντιναμό Αγίας Πετρούπολης, τη Βαλένθια, την Μπιλμπάο, τη Μούρθια (δύο φορές) και τη Λοκομοτίβ Κουμπάν.

Τη περασμένη σεζόν (2017-18) ξεκίνησε την χρονιά στον πάγκο της Χάποελ Ιερουσαλήμ, απ' όπου αποχώρησε πριν την ολοκλήρωση της αγωνιστικής περιόδου για να αναλάβει την Γκραν Κανάρια.

We’ve added Fotis Katsikaris as an assistant coach.



Katsikaris is the first-ever native Greek NBA assistant coach 🇬🇷



>> https://t.co/qNLjn2965w