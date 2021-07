1.

Θα είναι η πρώτη φορά που την ελληνική σημαία θα κρατούν δύο αθλητές τη στιγμή της εισόδου στο στάδιο κατά την τελετή έναρξης. Η ολομέλεια της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής επέλεξε ομόφωνα τους ολυμπιονίκες Άννα Κορακάκη και Λευτέρη Πετρούνια.

2.

Η γνώριμη εικόνα των αθλητών που σκύβουν για να παραλάβουν το μετάλλιό τους και να ανταλλάξουν την κλασική χειραψία ανήκει πλέον στο παρελθόν. Οι απονομές θα γίνονται πλέον ως εξής: τα έπαθλα θα βρίσκονται σε ειδικό δίσκο, τον οποίο θα παίρνουν μόνοι τους οι αθλητές, για να φορέσουν στη συνέχεια οι ίδιοι το μετάλλιό τους.

3.

Παρά το γεγονός ότι η τελετή έναρξης πραγματοποιείται στις 23 Ιουλίου 2021, σηματοδοτώντας την αρχή των Ολυμπιακών Αγώνων, τα αγωνίσματα ξεκινούν δύο μέρες νωρίτερα, για την ακρίβεια στις 21 Ιουλίου. Τότε η Αυστραλία αντιμετωπίζει τους οικοδεσπότες Ιάπωνες στο softball και η Μ. Βρετανία τη Χιλή στο ποδόσφαιρο γυναικών, στο Sapporo Dome.

4.

Οι αθλητές που μπορούν να αφήσουν εποχή είναι αρκετοί. Ακόμα κι αν έχουν αποσυρθεί ο Γιουσέιν Μπολτ και ο Μάικλ Φελπς, είναι κι άλλοι εκείνοι που αναμένεται να γράψουν ιστορία στον θεσμό. Η Simone Biles στην ενόργανη κέρδισε 4 χρυσά και ένα χάλκινο στο Ρίο και σκοπεύει να γίνει η πρώτη γυναίκα από το 1968 που κερδίζει back to back all around τίτλους, ενώ ο Teddy Riner πάει να γίνει ο πρώτος που θα πάρει τρία χρυσά στη σειρά στο τζούντο. Η Katie Ledecky στην κολύμβηση, η Fraser στα εκατό μέτρα και ο Eliud Kipchoge, που το 2019 έγινε ο πρώτος άνθρωπος που έτρεξε Μαραθώνιο κάτω από δύο ώρες και σκοπεύει να γίνει ο τρίτος στην ιστορία που θα κερδίσει back to back στους Ολυμπιακούς είναι μόνο κάποια από τα πρόσωπα που ξεχωρίζουν.

5.

Τα νέα αθλήματα: Στους Ολυμπιακούς θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε αθλήματα που κάνουν για πρώτη φορά την εμφάνισή τους στους αγώνες. Το surf και οι θρύλοι του θα δοκιμαστούν στην παραλία Tsurigasaki. Αυστραλία και ΗΠΑ αναμένεται να κλέψουν την παράσταση στον αγώνα που θα γίνει σε τέσσερις μέρες. Το skateboarding έρχεται με δύο κατηγορίες, τις street και park ‒ στην πρώτη θα υπάρχουν σκαλιά, τοίχοι κ.ά., και οι αθλητές θα κρίνονται βάσει της εκτέλεσης, της αυθεντικότητας και του αριθμού των κόλπων που θα εκτελέσουν. Nyjah Huston and Leticia Bufoni είναι δύο από τα μεγάλα ονόματα. Όσο για τη Sky Brown από τη Μ. Βρετανία, στα 13 της θα είναι μία από τις νεότερες αθλήτριες που θα διαγωνιστούν. Άλλα αθλήματα που θα παρακολουθήσουμε είναι η αναρρίχηση, με τους αθλητές και τις αθλήτριες να συμμετέχουν σε τρεις αγώνες ανά 20άδες, με τους αριθμούς της θέσης που τερματίζουν κάθε φορά να πολλαπλασιάζονται μεταξύ τους, βγάζοντας τη συνολική βαθμολογία. Στο τέλος, διακρίνονται οι μικρότεροι αριθμοί. Το καράτε θα διεξαχθεί στο Nippon Budokan, το «πνευματικό σπίτι» των πολεμικών τεχνών στην Ιαπωνία, και το baseball/softball επιστρέφει μετά την παύση του, από τους Ολυμπιακούς του 2008.

6.

Γνώριμα αγωνίσματα με νέα δεδομένα: Με στόχο είτε να γίνουν πιο προσιτοί στο νεανικό κοινό είτε να κάνουν βήματα μπροστά όσον αφορά την ισότητα των φύλων, οι Ολυμπιακοί αυτοί θα έχουν μερικά νέα δεδομένα σε αγωνίσματα που ήδη ξέρουμε. Στο μπάσκετ θα υπάρχει 3x3, θα δούμε το bmx freestyle στην ποδηλασία, ενώ υπάρχουν και τρία νέα events στην κολύμβηση, τα 1.500 μέτρα ελεύθερο γυναικών, τα 800 μέτρα ελεύθερο ανδρών και τη μεικτή σκυταλοδρομία 4x100. Στον στίβο θα υπάρχει εξίσου μεικτή σκυταλοδρομία 4x400, ενώ θα δούμε τρία μεικτά αγωνίσματα στη σκοποβολή και ένα στην τοξοβολία.

7.

Πού θα γίνουν οι Ολυμπιακοί: Το καινούργιο στάδιο του Τόκιο θα είναι η βάση, με τις τελετές έναρξης και λήξης, τον στίβο και πολλούς αγώνες ποδοσφαίρου να πραγματοποιούνται εκεί. Αξίζει να σημειωθεί ότι το ξύλο που χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή της οροφής έρχεται από σαράντα επτά διαφορετικούς «νομούς» της Ιαπωνίας. Θα δούμε επίσης το concept του urban park, ενώ τα bmx και τα skateboard θα τα δούμε στο Ariake Urban Sports Park, με το Aomi Urban Sports Park να στεγάζει την αναρρίχηση και τα 3x3 μπάσκετ. Θα χρησιμοποιηθούν επίσης τέσσερις χώροι που είχαν χρησιμοποιηθεί στους Ολυμπιακούς του 1964. Μπορεί το Τόκιο να είναι η βάση, όμως αρκετά αγωνίσματα, όπως το baseball και το softball, μαραθώνιοι και αγώνες ποδοσφαίρου, έχουν προγραμματιστεί να γίνουν εκτός πόλης.

8.

Τα μότο των τεσσάρων τελετών των Ολυμπιακών Αγώνων (έναρξη και τη λήξη Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών) έχουν κοινά concepts. «Moving Forward», «United by emotion», «Worlds we share», είναι μερικά από αυτά που θα χαρακτηρίσουν τη διοργάνωση που, λόγω πανδημίας, δεν θα μοιάζει με καμία άλλη.

9.

Στην Εθνική Ομάδα Μπάσκετ Ανδρών των ΗΠΑ θα συμμετάσχει ο αστέρας του NBA Kevin Durant, τον οποίο θα έχουμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε. Παρά τις δύο ήττες μέσα σε τρεις μέρες στα φιλικά προετοιμασίας, οι Αμερικανοί παραμένουν αισιόδοξοι, όμως φαίνεται ότι έχουν ακόμη αρκετή δουλειά για να είναι ακλόνητο φαβορί για το χρυσό και να θυμίσουν την Dream Team του 1992.

10.

Η Τζιλ Μπάιντεν θα βρεθεί επικεφαλής της αμερικανικής αποστολής στο Τόκιο, δίνοντας το «παρών» στην τελετή έναρξης των Αγώνων στις 23 Ιουλίου. Μετά από ανακοίνωση του Λευκού Οίκου, η Τζιλ Μπάιντεν θα ταξιδέψει στην Ιαπωνία, κάνοντας το πρώτο της ταξίδι, χωρίς τον Πρόεδρο της Αμερικής.

11.

Πριν από λίγες μέρες επιβεβαιώθηκε το πρώτο κρούσμα κορωνοϊού στο ολυμπιακό χωριό. Ο διευθύνων σύμβουλος του «Τόκιο 2020» ανέφερε ότι κάποιος επισκέπτης από το εξωτερικό με συμμετοχή στη διοργάνωση βρέθηκε θετικός, χωρίς να αποκαλύψει την εθνικότητά του. Η γενικότερη ανησυχία για τη διοργάνωση, στην οποία έρχεται κόσμος από διάφορες χώρες, είναι αισθητή, λόγω του ενδεχομένου της υπερμετάδοσης. Λίγες μέρες πριν, όμως, ο πρόεδρος της ΔΟΕ Τόμας Μπαχ εμφανίστηκε καθησυχαστικός, δηλώνοντας ότι τα κρούσματα απομονώνονται αμέσως, άρα ο κίνδυνος εξάπλωσης είναι μηδενικός.

12.

Οι αγώνες θα διεξαχθούν χωρίς θεατές. Δύο βδομάδες πριν από την έναρξη των Αγώνων, στις 23 Ιουλίου, η κυβέρνηση της Ιαπωνίας κήρυξε τη χώρα σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, σε μια προσπάθεια να περιορίσει τη μετάδοση του ιού. Η κατάσταση αυτή θα διαρκέσει μέχρι τις 22 Αυγούστου, δηλαδή δύο εβδομάδες μετά τη λήξη των Αγώνων, στις 8 Αυγούστου.

13.

Η Εθνική Πόλο Ανδρών θα δώσει και πάλι το «παρών» στη διοργάνωση για εντέκατη συνεχόμενη φορά, ενώ συνολικά μετρά δεκαέξι συμμετοχές. Αναμφισβήτητα πρόκειται για μια πετυχημένη ομάδα που πήρε την πρόκριση στο προολυμπιακό τουρνουά και κέρδισε πριν από λίγες μέρες την παγκόσμια πρωταθλήτρια Ιταλία, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο στην Τυφλίδα. Υπό τις οδηγίες του Θοδωρή Βλάχου και με αρχηγό τον Γιάννη Φουντούλη, τα μέλη της εθνικής ομάδας θα αντιμετωπίσουν στον όμιλο ΗΠΑ, Νότια Αφρική, Ουγγαρία, Ιαπωνία και Ιταλία. Οι τέσσερις πρώτοι προκρίνονται.

14.

Η μασκότ των Ολυμπιακών Αγώνων ονομάζεται «Miraitowa». Σε μπλε απόχρωση και βαμμένη με την τεχνοτροπία ichimatsu, αναδεικνύει μια προσωπικότητα που βασίζεται στην ιαπωνική παροιμία «μάθε από το παρελθόν για να αναπτύξεις καινούργιες ιδέες». Είναι άκρως αθλητική και έχει την ειδική ικανότητα να «τηλεμεταφέρεται» όπου θέλει. Το όνομα προέρχεται από τις ιαπωνικές λέξεις «mirai», που σημαίνει μέλλον, και «towa», που σημαίνει αιωνιότητα, κάτι που δείχνει την επιθυμία αυτοί οι Ολυμπιακοί Αγώνες να δώσουν ελπίδα στους ανθρώπους όλου του κόσμου μέσα στις δύσκολες συγκυρίες που βιώνει ο πλανήτης.

15.

Θα έχουμε την τιμή να παρακολουθήσουμε τον μεγαλειώδη Novak Djokovic. Η κατάκτηση της κορυφής στους Ολυμπιακούς είναι η μόνη που λείπει από την καριέρα του. Έχει φτάσει στο χάλκινο μετάλλιο στο Πεκίνο το 2008, ενώ έχει στην κατοχή του ήδη τους τίτλους των Australian Open, French Open και Wimbledon. Ένα χρυσό στους Ολυμπιακούς και ένας τίτλος στο US Open στον Σεπτέμβριο θα τον οδηγήσουν στο να γίνει ο πρώτος άνδρας που κατορθώνει Golden Slam.

16.

Το αχτύπητο τενιστικό δίδυμο Μαρία Σάκκαρη και Στέφανος Τσιτσιπάς θα μας εκπροσωπήσει στο αγώνισμα της αντισφαίρισης στους Ολυμπιακούς του Τόκιο. Αφού έλαμψαν στο φετινό Roland Garros, έρχονται για να αγωνιστούν σε σκληρή επιφάνεια στο τουρνουά τένις που θα διεξαχθεί από τις 24 Ιουλίου μέχρι την 1η Αυγούστου. Θα είναι η πρώτη τους συμμετοχή και στις 22 Ιουλίου, ξημερώματα, πραγματοποιείται η κλήρωση των αντιπάλων. Για τη διοργανώτρια Ιαπωνία θα υπάρχουν έντεκα τενίστες σε όλες τις κατηγορίες, ενώ για τις ΗΠΑ, δώδεκα.

17.

Στους τελευταίους Ολυμπιακούς που έγιναν στο Τόκιο, το 1964, ο άνθρωπος που κουβαλούσε τη φλόγα, ο Yoshinori Sakai, επιλέχθηκε ως μια κίνηση-κάλεσμα ειρήνης σε όλο τον πλανήτη, γιατί είχε γεννηθεί στις 6 Αυγούστου του 1945, τη μέρα που έπεσε η ατομική βόμβα στη Χιροσίμα. Σε αυτούς υπήρχε για τελευταία φορά χρονόμετρο στο χέρι για την επίσημη μέτρηση κατά τη διάρκεια των αγωνισμάτων. Ολυμπιονίκες που είχαν ξεχωρίσει είναι ο Abebe Bikila της Αιθιοπίας, ο οποίος έγινε ο πρώτος αθλητής που κέρδισε δύο φορές τον Μαραθώνιο, και η Larysa Latynina της Σοβιετικής Ένωσης, που στην καριέρα της συγκέντρωσε δεκαοκτώ μετάλλια.

18.

Ένα από τα αστέρια της Αμερικής, η Sha’Carri Richardson, δεν θα λάβει μέρος στους αγώνες, αφού βρέθηκε θετική στα US trials για χρήση κάνναβης. Είναι είκοσι ενός χρονών και θεωρούνταν ένα από τα φαβορί για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου, έχοντας τον έκτο καλύτερο χρόνο στην ιστορία όσον αφορά τα 100 μέτρα. Η ίδια δήλωσε σε μια συνέντευξή της ότι έκανε χρήση μαριχουάνας αφού έμαθε για τον θάνατο της βιολογικής της μητέρας πριν από τα trials.

19.

Η ελληνική αποστολή θα περιλαμβάνει ογδόντα τρεις αθλητές και αθλήτριες. Τα περισσότερα μέλη έχει ο στίβος, με είκοσι αθλήτριες και αθλητές, ενώ δεύτερη έρχεται η Εθνική Ομάδα Υδατοσφαίρισης των Ανδρών με δεκατρείς αθλητές. Στα ατομικά αθλήματα επικρατεί η κολύμβηση με δώδεκα. Η μεγαλύτερη ηλικιακά αθλήτρια θα είναι η Αιμιλία Τσουλφά, 48 χρονών, καθώς και η Ευαγγελία Ψάρρα, που στα σαράντα επτά της συμμετέχει για 6η φορά.

20.

Τα ονόματα της ελληνικής αποστολής

Στίβος: 110 μ. εμπ. - Κώστας Δουβαλίδης / 50 χλμ. βάδην - Αλέξανδρος Παπαμιχαήλ / Επί κοντώ - Κώστας Φιλιππίδης, Εμμανουήλ Καραλής / Μήκος - Μίλτος Τεντόγλου / Σφυροβολία - Μιχάλης Αναστασάκης, Χρήστος Φραντζεσκάκης / Τριπλούν - Δημήτρης Τσιάμης / 100 μ.-200 μ. - Ραφαέλα Σπανουδάκη / 100 μ. εμπ. - Ελισάβετ Πεσιρίδου / Επί κοντώ - Κατερίνα Στεφανίδη, Νικόλ Κυριακοπούλου / Επί κοντώ - Ελένη Πόλακ / Τριπλούν - Βούλα Παπαχρήστου / Δισκοβολία - Χρυσούλα Αναγνωστοπούλου / Σφυροβολία - Σταματία Σκαρβέλη / 20 χλμ. βάδην - Αντιγόνη Δρισμιώτη / 20 χλμ. βάδην - Πένυ Τσινοπούλου / 20 χλμ. βάδην: Κυριακή Φιλτισάκου / 400μ.: Ειρήνη Βασιλείου

Εθνική ομάδα υδατοσφαίρισης ανδρών: Μανώλης Ζερδεβάς, Κωνσταντίνος Γεννηδουνιάς, Δημήτρης Σκουμπάκης, Μάριος Καπότσης, Γιάννης Φουντούλης, Αλέξανδρος Παπαναστασίου, Γιώργος Δερβίσης, Στέλιος Αργυρόπουλος-Κανακάκης, Κωνσταντίνος Μουρίκης, Χριστόδουλος Κολόμβος, Κωνσταντίνος Γκιουβέτσης, Άγγελος Βλαχόπουλος, Κώστας Γαλανίδης

Κολύμβηση: Κριστιάν Γκολομέεβ - 50 μ. ελεύθερο / Απόστολος Χρήστου - 100 μ. ύπτιο, 100 μ. ελεύθερο / Ανδρέας Βαζαίος - 200 μ. μεικτή / Απόστολος Παπαστάμος - 200/400 μ. μεικτή / Κώστας Εγγλεζάκης - 800 μ. ελεύθερο / Δημήτρης Μάρκος - 800 μ. ελεύθερο / Κρίστιαν Γκολομέεβ, Απόστολος Χρήστου, Ανδρέας Βαζαίος, Οδυσσέας Μελαδίνης - 4x100 μ. ελεύθερο ανδρών / Βαγγέλης Μακρυγιάννης, Κώστας Μερετσόλιας, Ανδρέας Βαζαίος, Απόστολος Χρήστου - 4x100 μ. μεικτή ανδρών / Άλκης Κυνηγάκης - ανοιχτή θάλασσα / Άννα Ντουντουνάκη - 100 μ. πεταλούδα / Απόστολος Χρήστου, Κώστας Μερετσόλιας, Άννα Ντουντουνάκη, Νόρα Δράκου - 4x100 μ. μεικτή mixed

Καλλιτεχνική κολύμβηση - oμαδικό: Μαρία Αλζιγκούζη-Κομινέα, Ελένη Φραγκάκη, Κρυσταλένια Γιαλαμά, Πηνελόπη Καραμέσιου, Αντριάνα Μισίκεβιτς, Εβελίνα Παπάζογλου, Ευαγγελία Πλατανιώτη, Γεωργία Βασιλοπούλου, Δανάη Καριώρη

H Εθνική Ομάδα Καλλιτεχνικής Κολύμβησης.

Ιστιοπλοΐα: RSX ανδρών - Βύρωνας Κοκκαλάνης / 470 ανδρών - Γιάννης Μιτάκης - φιν. Παναγιώτης Μάντης, Παύλος Καγιαλής / RSX γυναικών - Κατερίνα Δίβαρη / ράντιαλ - Βασιλεία Καραχάλιου / 470 γυναικών - Αριάδνη Παρασκευή Σπανάκη, Αιμιλία Τσουλφά

Κωπηλασία: δίκωπος - Μαρία Κυρίδου, Χριστίνα Μπούρμπου / σκιφ - Στέφανος Ντούσκος Αννέτα Κυρίδου

Ποδηλασία: ποδηλασία δρόμου - Πολυχρόνης Τζωρτζάκης / ποδηλασία πίστας - Χρήστος Βολικάκης / ορεινή ποδηλασία - Περικλής Ηλίας

Σκοποβολή: 10 μ. και 25 μ. αεροβόλο πιστόλι - Άννα Κορακάκη / σκιτ - Νίκος Μαυρομάτης

Αντισφαίριση: απλό, μεικτό - Στέφανος Τσιτσιπάς / απλό, μεικτό -Μαρία Σάκκαρη

Πάλη: Μαρία Πρεβολαράκη – 53 κ. / Γιωρίκας Πιλίδης - ελευθέρα 65 κ.

Τζούντο: Αλέξης Ντανατσίδης - 81κ. Ελισάβετ Τελτσίδου - 70κ

Τοξοβολία: Ευαγγελία Ψάρρα - ατομικό

Γυμναστική: Λευτέρης Πετρούνιας - ενόργανη, κρίκους

Ξιφασκία: Δώρα Γκουντούρα - σπάθη

Επιτραπέζια αντισφαίριση: Παναγιώτης Γκιώνης - απλό

Τάε Κβο Ντο: Φένια Τζέλη - 57 κ.

Άρση Βαρών: Θοδωρής Ιακωβίδης – 96 κ.

