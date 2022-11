Τζιτζικώστας: Αστειότητες οι ισχυρισμοί των Τούρκων για την απαγόρευση εισόδου μου στην χώρα

Στην Ελλάδα με κυβερνητικό αεροσκάφος μετά το μπλόκο των Τούρκων επέστρεψε ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολος Τζιτζικώστας.

Σε δηλώσεις του, ο κ. Τζιτζικώστας χαρακτήρισε αστειότητες τα περί σύμπτωσης του ονόματός του με κάποιο άλλο όνομα ατόμου στο οποίο δεν επιτρέπεται η είσοδος στην Τουρκία.

«Δεν μπορώ να γνωρίζω τι σκέφτονται οι Τούρκοι. Μπορώ όμως να σας πω ότι αυτή η πράξη ήταν μια πράξη ακραίας προκλητικότητας απέναντι όχι μόνο σε έναν Έλληνα αξιωματούχο αλλά και σε έναν Ευρωπαίο αξιωματούχο γιατί βρισκόμουν εκεί με την ευρωπαϊκή μου ιδιότητα». Παράλληλα ανέφερε: «οι τουρκικές αρχές έλεγξαν την ταυτότητά μου, το διαβατήριό μου αλλά και όλα μου τα διπλωματικά ευρωπαϊκά έγγραφα. Δεν έχουν απολύτως καμία δικαιολογία, γιατί από την ώρα του εξονυχιστικού ελέγχου μέχρι την ώρα που ανακοινώθηκε ότι θα αρθεί η απαγόρευση εισόδου μου στην Τουρκία μεσολάβησαν 6 με 7 ώρες», είπε.

Τζιτζικώστας: Αυτές οι προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας βαθαίνουν το χάσμα

Κατά το χρονικό διάστημα των ωρών αυτών, όπως είπε, βρισκόταν σε ένα γραφείο του τελωνείου στο λιμάνι της Σμύρνης και στο πλοίο. Για τη στάση των τουρκικών αρχών σε όλη τη διάρκεια αυτού του συμβάντος επισήμανε ότι δεν ήταν προκλητική, όμως υπογράμμισε ότι «ήταν ξεκάθαρη καθώς απαγορευόταν η είσοδος ενός Έλληνα Ευρωπαίου πολίτη και αξιωματούχου στη χώρα». Σε κάθε περίπτωση τόνισε ότι μόλις του ανακοίνωσαν οι τουρκικές αρχές ότι υπάρχει απαγόρευση εισόδου του στην Τουρκία αποφάσισε να επιστρέψει στην Ελλάδα.

Περιγράφοντας αναλυτικά με λεπτομέρειες το περιστατικό, ο κ. Τζιτζικώστας σημείωσε: «χθες το πρωί, γύρω στις 10, έφτασα με τη νέα ακτοπλοϊκή σύνδεση Θεσσαλονίκης - Σμύρνης, με το πλοίο, στο λιμάνι της Σμύρνης. Κατά τον έλεγχο των διαβατηρίων μου ανακοινώθηκε από τις τουρκικές αρχές ότι υπάρχει απαγορευτικό εισόδου μου στην Τουρκία και μάλιστα χωρίς να δοθεί καμία απολύτως εξήγηση. Επικοινώνησα αμέσως με τον Έλληνα πρωθυπουργό, με τον υπουργό Εξωτερικών αλλά και με τις προξενικές και διπλωματικές αρχές, τόσο της Ελλάδος όσο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί στην περιοχή βρισκόμουν ως προεδρεύοντας της Ευρωμεσογειακής συνέλευσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών. Μετά από αρκετές ώρες παραμονής μου σε γραφείο του τελωνείου του λιμανιού της Σμύρνης και μετά από την πίεση που άσκησαν όλες οι πλευρές, η τουρκική κυβέρνηση και οι αρχές που βρίσκονταν εκεί μου ανακοίνωσαν ότι έχει αρθεί η απαγόρευση εισόδου μου στην Τουρκία. Παρ όλα αυτά είχα ήδη αποφασίσει ότι μετά από αυτή την προκλητικότατη στάση της Τουρκίας θα αποχωρούσα και θα επέστρεφα στην Ελλάδα».

Ο ίδιος τόνισε: «Όταν είμαστε σε αποστολή στο εξωτερικό δεν εκπροσωπούμε τους εαυτούς μας, εκπροσωπούμε όλους τους Έλληνες. Και σας διαβεβαιώ ότι δεν υπάρχει περίπτωση να δεχτώ ποτέ καμία προσβολή σε βάρος οποιουδήποτε Έλληνα, γιατί για μένα η αξιοπρέπεια των Ελλήνων είναι αδιαπραγμάτευτη».

Παράλληλα ευχαρίστησε, για τη στήριξή τους, την ελληνική κυβέρνηση, τον υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια με τον οποίο επέστρεψε από τη Σμύρνη, τις διπλωματικές και προξενικές αρχές της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Τουρκία και τα πολιτικά κόμματα που εξέδωσαν σχετικές ανακοινώσεις.

Σχετικά με τη στάση της Τουρκίας ανέφερε: «αυτές οι προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας βαθαίνουν το χάσμα που τη χωρίζει με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς ως περιφέρειες, ως δήμοι είμαστε εδώ για να λειτουργούμε ως γέφυρες μεταξύ των λαών, να χτίζουμε συνεργασίες προς όφελος των πολιτών. Και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε».

Απαντώντας, εξάλλου, σε ερωτήσεις δημοσιογράφων σημείωσε ότι επικοινώνησαν μαζί του ο δήμαρχος Κωνσταντινούπολης και ο δήμαρχος της Σμύρνης, κάτι που, όπως είπε, «πραγματικά δείχνει ότι στην Τουρκία υπάρχει και ένα άλλο πρόσωπο». Μάλιστα επισήμανε ότι οι άνθρωποι του δημάρχου της Σμύρνης που ήταν εκεί από την πρώτη στιγμή για να τον υποδεχθούν, καθότι ανταποκρίθηκε σε δική τους πρόσκληση, τον στήριξαν σε όλη αυτή τη δύσκολη πορεία αυτών των 6 - 7 ωρών που βρισκόταν μεταξύ ενός γραφείου στο τελωνείο της Σμύρνης και του πλοίου.

Σχετικά με τη στάση της Τουρκίας είπε: «και η Τουρκία η οποία προσπαθεί και προσπαθούμε όλοι να κρατηθεί κοντά στον δυτικό τρόπο ζωής πρέπει να καταλάβει ότι με τον τρόπο αυτό απομακρύνεται διαρκώς από αυτό που είχε θέσει ως στόχο». Επιπλέον γνωστοποίησε ότι «το θέμα πλέον βρίσκεται στα χέρια των συλλογικών οργάνων της Ε.Ε». «Το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών έχει ήδη αποστείλει ερώτημα για τους λόγους για τους οποίους υπήρχε αυτή η απαγόρευση στο πρόσωπό μου για να εισέλθω στην Τουρκία και περιμένουμε τις επόμενες μέρες την Τουρκική κυβέρνηση να δούμε αν σκοπεύει να δώσει κάποια στοιχειωδώς σοβαρή απάντηση γι αυτό το περιστατικό» πρόσθεσε.

Για την απόφασή του να επιστρέψει στην Ελλάδα ανέφερε ότι από την πρώτη στιγμή που του ανακοίνωσαν οι Τουρκικές αρχές ότι υπάρχει απαγόρευση εισόδου του στην Τουρκία αποφάσισε να φύγει και αναζητούσε τρόπους για να αποχωρήσει.

Το ΕΛΚ καταδικάζει την αδικαιολόγητη πρόκληση από την Τουρκία

«Το EΛΚ καταδικάζει αυτή την αδικαιολόγητη πρόκληση» επισημαίνεται με ανάρτηση του στο Twitter για την απαγόρευση εισόδου από την Τουρκία στον Α' Αντιπρόεδρο της Επιτροπής των Περιφερειών της ΕΕ και Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολο Τζιτζικώστα.

Ειδικότερα, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα σημειώνει: «Ενώ φαινομενικά τηρεί τις αξίες της ΕΕ ως υποψήφια προς ένταξη χώρα, η Τουρκία κράτησε εχθές και απαγόρευσε την είσοδο στον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής των Περιφερειών της ΕΕ, Απόστολο Τζιτζικώστα.

While ostensibly abiding by EU values as an accession candidate country, Turkey yesterday detained and forbid entry to VP of the @EU_CoR @tzitzikostas.

The @EPP condemns this unjustified provocation.