Συνάντηση Μητσοτάκη και Ερντογάν: Το μενού του δείπνου

Τα γεύματα ήταν εμπνευσμένα από την τουρκική κουζίνα

The LiFO team
The LiFO team
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΕΡΝΤΟΓΑΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥΡΚΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΥΜΑ
Φωτ. Eurokinissi
0

Δείπνο παρέθεσε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προς τιμήν του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκο Μητσοτάκη, μετά την ολοκλήρωση των κοινών δηλώσεων και των διμερών επαφών.

Στο δείπνο παρευρέθηκε ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος.

Όπως ήταν αναμενόμενο, τα γεύματα ήταν επηρεασμένα από την τουρκική κουζίνα.

Το μενού στο δείπνο Μητσοτάκη και Ερντογάν

Το δείπνο ξεκίνησε με ποικιλία ορεκτικών, μεταξύ των οποίων αγκινάρες με σάλτσα κάρι, τσι κιοφτέ, τουλουμίσιο τυρί με βούτυρο, αλλά και πιάτο με μελιτζάνες μπαϊλντί.

Στο τραπέζι σερβιρίστηκαν επίσης λαχανοντολμάδες με κάστανα, ενώ τα ορεκτικά συνεχίστηκαν με πιρουχί με βούτυρο, τυρί kes, καρύδια και χόρτα του Αιγαίου.

Φωτ. Eurokinissi
Φωτ. Eurokinissi

Η σαλάτα του κήπου με γλιστρίδα και ντρέσινγκ σορμπέ λεμόνι συμπλήρωσε το πρώτο μέρος του γεύματος.

Στα κυρίως πιάτα κυριάρχησε η μοσχαρίσια στηθοπλευρά, συνοδευόμενη από πιλάφι με σαφράν και αμύγδαλα και σπαράγγια στη σχάρα.

Φωτ. Eurokinissi
Φωτ. Eurokinissi

Στο μενού περιλαμβάνονταν επίσης ούρφα κεμπάπ και αρνίσια παϊδάκια, πιάτα που αποτελούν βασικά στοιχεία της τουρκικής γαστρονομικής παράδοσης.

Φωτ. Eurokinissi
Φωτ. Eurokinissi

Το δείπνο ολοκληρώθηκε με παρφέ πικραμύγδαλου και ανανά, ενώ στο τραπέζι σερβιρίστηκε ποικιλία τουρκικών γλυκών, ανάμεσά τους μπακλαβάς με καρύδια και φιστικοσαρμάδες.

Πολιτική

0

