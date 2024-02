Συνάντηση Γεραπετρίτη- Μπλίνκεν: Η Ελλάδα υπέγραψε τις συμφωνίες διαστημικής συνεργασίας «Άρτεμις»

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης υπέγραψε την πράξη προσχώρηση της Ελλάδας στις συμφωνίες διαστημικής συνεργασίας «Άρτεμις», κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον Αμερικανό ομόλογό του, Άντονι Μπλίνκεν, στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Η Ελλάδα έγινε η 35η χώρα που προσχωρεί στις συμφωνίες διαστημικής συνεργασίας «Άρτεμις». Παράλληλα, ο Γιώργος Γεραπετρίτης και ο Άντονι Μπλίνκεν κήρυξαν την έναρξη του 5ου Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας- ΗΠΑ.

Τα θέματα του στρατηγικού διαλόγου ήταν οι περιφερειακές εξελίξεις, η άμυνα και η ασφάλεια, οι ανθρωπιστικές προκλήσεις, η ετοιμότητα για την αντιμετώπιση καταστροφών, η ενέργεια και το περιβάλλον, η αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, το εμπόριο, οι επενδύσεις και οι δεσμοί μεταξύ των δύο λαών.

Στις κοινές δηλώσεις τους, ο Άντονι Μπλίνκεν εξέφρασε την πεποίθηση ότι η σχέση μεταξύ Αθήνας και Ουάσινγκτον είναι ισχυρότερη από ποτέ. «Εργαζόμαστε για να ενισχύσουμε το ΝΑΤΟ μέσω της πώλησης των F-35 στην Ελλάδα», επεσήμανε.

«Οι χώρες μας συνεργάζονται για να προωθήσουν την ειρήνη και τη σταθερότητα στηρίζοντας την Ουκρανία, υπερασπιζόμενες την ελευθερία της ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα, αντιμετωπίζοντας την τρομοκρατία», υπογράμμισε ακόμη μεταξύ άλλων ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας.

🌌FM G.Gerapetritis signed Greece's accession to the “Artemis” Space Coop.Accords in the presence of Secretary of State A.Blinken @SecBlinken, @NASA Admin. B.Nelson @SenBillNelson &President of Hellenic Space Center I.Daglis



🇬🇷 becomes the 35th country to join “Artemis” Accords pic.twitter.com/wbD01Bfjxt