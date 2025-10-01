ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Πολιτική

Στην Αθήνα η Λάουρα Κοβέσι – Συνάντηση με τον Γιώργο Φλωρίδη

Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας βρίσκεται στην Αθήνα στο πλαίσιο κύκλου επαφών με την πολιτική και δικαστική ηγεσία

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Στην Αθήνα η Λάουρα Κοβέσι – Συνάντηση με τον Γιώργο Φλωρίδη Facebook Twitter
Φωτ: Eurokinissi
0

Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, Λάουρα Κοβέσι, πραγματοποίησε σήμερα συνάντηση με τον υπουργό Δικαιοσύνης, Γιώργο Φλωρίδη, με αντικείμενο την ενίσχυση του ελληνικού παραρτήματος της υπηρεσίας, το οποίο εδρεύει στην Αθήνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κ. Κοβέσι έθεσε ζήτημα αύξησης του αριθμού των εισαγγελικών λειτουργών που χειρίζονται υποθέσεις ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, προτείνοντας την ενίσχυση από τους 10 που υπηρετούν σήμερα σε 13. Παράλληλα, ζήτησε και την πρόσληψη έξι ακόμη διοικητικών υπαλλήλων, καθώς και βελτίωση των υποδομών και των απολαβών του προσωπικού.

Στην Αθήνα η Λάουρα Κοβέσι – Συνάντηση με τον Γιώργο Φλωρίδη Facebook Twitter
Φωτ: Eurokinissi

Κατά τη συζήτηση, η Ευρωπαία εισαγγελέας αναφέρθηκε και στον νόμο περί ευθύνης υπουργών, σημειώνοντας την ανάγκη πιθανής αναθεώρησής του. Ο κ. Φλωρίδης απάντησε ότι η κυβέρνηση έχει ήδη προβεί σε σχετικές ανακοινώσεις μέσω του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Στη συνάντηση παρών ήταν και ο υφυπουργός Δικαιοσύνης, Ιωάννης Μπούγας.

Στην Αθήνα η Λάουρα Κοβέσι – Συνάντηση με τον Γιώργο Φλωρίδη Facebook Twitter
Φωτ: Eurokinissi

Η κ. Κοβέσι βρίσκεται στην Αθήνα στο πλαίσιο κύκλου επαφών με την πολιτική και δικαστική ηγεσία. Χθες είχε συνάντηση με τον υπουργό Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη, ενώ αναμένεται να συναντηθεί και με τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνο Τζαβέλλα.

Στην Αθήνα η Λάουρα Κοβέσι – Συνάντηση με τον Γιώργο Φλωρίδη Facebook Twitter
Φωτ: Eurokinissi
Στην Αθήνα η Λάουρα Κοβέσι – Συνάντηση με τον Γιώργο Φλωρίδη Facebook Twitter
Φωτ: Eurokinissi

Πολιτική

Tags

0

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Μητσοτάκης: «Η Ελλάδα είναι δύναμη σταθερότητας και αξιόπιστος εταίρος»

Πολιτική / Μητσοτάκης: «Η Ελλάδα είναι δύναμη σταθερότητας και αξιόπιστος εταίρος»

Ανασκόπηση εβδομάδας με έμφαση σε ΟΗΕ, εξοπλιστικά, Τουρκία, Ρομά και κοινωνικές πολιτικές – «Η πολιτεία πρέπει να στέκεται δίπλα σε όσους πονούν, ακόμη κι αν την αμφισβητούν», σημείωσε ο πρωθυπουργός για την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι
THE LIFO TEAM
 
 