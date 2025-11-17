Ράνια Θρασκιά: «Ανοιχτοί σε διάλογο ακόμη και με τον Αλέξη Τσίπρα»

Νέο κύκλο εσωκομματικής αναστάτωσης προκαλούν στο ΠΑΣΟΚ οι δηλώσεις της Ράνιας Θρασκιά, η οποία άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο διαλόγου με τον Αλέξη Τσίπρα — σε πλήρη αντίθεση με τη σκληρή γραμμή που έχει χαράξει η ηγεσία του κόμματος.

Μιλώντας σε πάνελ του ΣΚΑΪ και σχολιάζοντας το νέο βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού, η κ. Θρασκιά υπογράμμισε ότι δεν έχει αντίρρηση να το διαβάσει, ενώ σε ερώτηση αν η πιθανή επιστροφή του στην πολιτική αποτελεί απειλή για το ΠΑΣΟΚ, απάντησε πως «η απειλή προέρχεται από τις πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας, όχι από τον κ. Τσίπρα».

Προχώρησε μάλιστα ένα βήμα παραπέρα, σημειώνοντας ότι ο προοδευτικός χώρος πρέπει να συσπειρωθεί γύρω από το ΠΑΣΟΚ, προσθέτοντας:

«Ακόμη και ο κ. Τσίπρας είναι συνομιλητής μας, αρκεί να κάθεται κάτω από το πρόγραμμά μας. Με επικεφαλής το ΠΑΣΟΚ και τον κ. Ανδρουλάκη».

Η απάντηση του Παύλου Μαρινάκη

Οι δηλώσεις δεν πέρασαν απαρατήρητες από την κυβέρνηση. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης άσκησε αιχμηρή κριτική, θέτοντας θέμα συνέπειας και ενότητας στο ΠΑΣΟΚ.

Αναρωτήθηκε πώς αισθάνονται τα στελέχη του κόμματος που πριν από μία δεκαετία στήριξαν την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας, όταν τώρα ακούγεται ότι ο πολιτικός που τους «κούναγε το δάχτυλο» μπορεί να αποτελέσει πιθανό σύμμαχο.

Ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης τόνισε ότι οι τοποθετήσεις της κ. Θρασκιά δεν είναι μεμονωμένες, αλλά εντάσσονται σε μια ευρύτερη τακτική του ΠΑΣΟΚ που, όπως είπε, σε αρκετές κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες έχει συνταχθεί «όχι μόνο με τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και με μικρότερα σχήματα που προέρχονται από αυτόν τον χώρο».

Κλείνοντας, ο κ. Μαρινάκης έθεσε το ερώτημα αν το σύνολο του ΠΑΣΟΚ συμφωνεί με αυτές τις θέσεις, υπενθυμίζοντας ότι κορυφαία στελέχη του κόμματος είχαν δεχθεί στο παρελθόν σφοδρή επίθεση από στενούς συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα.

Οι τοποθετήσεις της Ράνιας Θρασκιά επαναφέρουν στο προσκήνιο τη συζήτηση για τη στρατηγική του ΠΑΣΟΚ απέναντι στον ΣΥΡΙΖΑ και τον πρώην πρωθυπουργό. Η βουλεύτρια υιοθετεί έναν πιο συναινετικό τόνο, την ώρα που η ηγεσία έχει απορρίψει κατηγορηματικά κάθε σενάριο συνεργασίας.



