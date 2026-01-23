Όλγα Κεφαλογιάννη: Τι προβλέπει η ρύθμιση του υπ. Δικαιοσύνης στην οποία κατέφυγε η υπουργός

Το όνομα της Όλγας Κεφαλογιάννη βρίσκεται στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης, με αφορμή την προσφυγή της στη Δικαιοσύνη και τη νομική επίκληση της πρόσφατης ρύθμισης για τη συνεπιμέλεια τέκνων, η οποία ψηφίστηκε πρόσφατα από το υπουργείο Δικαιοσύνης.

Τόσο από την πλευρά της Αντιπολίτευσης όσο και από νομικούς και δικηγορικούς κύκλους, διατυπώνονται αιχμές περί «φωτογραφικής τροπολογίας», με αποτέλεσμα να τίθεται υπό σοβαρή αμφισβήτηση η θεσμική λειτουργία και η νομοθετική πρακτική του υπουργείου Δικαιοσύνης.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, κλήθηκε να αποσαφηνίσει, τι αλλάζει με την τροπολογία. Όπως απάντησε σε τηλεοπτικές δηλώσεις του:

«Έχουμε τη γονική μέριμνα και την επιμέλεια που ένα δικαστήριο ρυθμίζει με έναν τρόπο. Το δικαίωμα του διαδίκου μέχρι τώρα ήταν να ασκήσει έφεση. Ποιο δικαίωμα δίνουμε τώρα στον διάδικο; Σε όλους τους γονείς οι οποίοι μπορεί να έχουν μια διαφωνία με την απόφαση αυτή, εφόσον κάνουν έφεση που -έχουν το δικαίωμα- να μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο, η εκτέλεση της απόφασης αυτής που εκδόθηκε, να μην ισχύσει μέχρι να βγει η απόφαση του εφετείου».

«Έπρεπε να το ρυθμίσουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό αυτό» τόνισε ο Γ. Φλωρίδης.

Τι προβλέπει η τροπολογία για τη συνεπιμέλεια τέκνων

Η τροπολογία προβλέπει ότι εάν ένας γονέας δεν συμφωνεί με απόφαση Πρωτοδικείου σχετικά με τη γονική μέριμνα των ανήλικων τέκνων, μπορεί, αντί να περιμένει την κρίση του Εφετείου, να καταθέσει ξανά αγωγή και η υπόθεση να εκδικαστεί εκ νέου σε πρώτο βαθμό.

Μέχρι σήμερα, όταν ένας γονέας διαφωνούσε με πρωτόδικη απόφαση επιμέλειας, μπορούσε να ασκήσει έφεση και να περιμένει την κρίση του Εφετείου. Ο Αστικός Κώδικας, μέσα από το άρθρο 1536, επέτρεπε την τροποποίηση για λόγους που σχετίζονταν κυρίως με την ασφάλεια και τη φροντίδα του παιδιού, ενώ η νομολογία απέφευγε επαναλαμβανόμενες δίκες. Παράλληλα, το 2021 ο Ν. 4800 εισήγαγε τη λογική της συνεπιμέλειας και της ισχυρότερης συμμετοχής και των δύο γονέων μετά από διάσταση ή διαζύγιο, ενισχύοντας την παρουσία και του δεύτερου γονέα στην ανατροφή του παιδιού.

Γιατί προκλήθηκαν αντιδράσεις εναντίον της Όλγας Κεφαλογιάννη;

Ο Μίνως Μάτσας κατήγγειλε την πρώην σύζυγό του, Όλγα Κεφαλογιάννη, σε εξώδικό του, κατηγορώντας την πως η ίδια έφερε τροπολογία για τη συνεπιμέλεια τέκνων ώστε εκείνη να σπεύσει να εκμεταλλευτεί τη ρύθμιση.

Στο εξώδικο, ο κ. Μάτσας υποστηρίζει. πως μερικές ημέρες μετά την απόφαση του δικαστηρίου για συνεπιμέλεια των παιδιών τους, πήγε τροπολογία στη Βουλή σε νομοσχέδιο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στις 19 Δεκεμβρίου με τον χαρακτήρα του επείγοντος, που αφορά στην επιμέλεια τέκνων. Ακόμη, ο Μίνως Μάτσας υποστηρίζει, ότι η πρώτη που έκανε χρήση της συγκεκριμένης τροπολογίας, είναι η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, λέγοντας ότι «το αντικειμενικό γεγονός ότι εσείς πρώτη, μέσα σε ελάχιστο χρόνο από τη θέσπισή της, σπεύσατε και χρησιμοποιήσατε τη διάταξη αυτή, ασκώντας την από 7/1/2026 αγωγή σας εναντίον μου, σας εκθέτει ανεπανόρθωτα ηθικά και πολιτικά» και ακολούθως σημειώνοντας ότι: «Φαντάζομαι δεν θα διαφωνείτε ότι οι πολιτικοί όχι απλώς δεν επιτρέπεται να σφετερίζονται την εξουσία, αλλά επιπλέον έχουν την υποχρέωση να μην σκανδαλίζουν, δημιουργώντας την υποψία ότι τη σφετερίζονται».

Η απάντηση της Όλγας Κεφαλογιάννη

Η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, απάντησε με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τονίζοντας ότι η ίδια ψήφισε τη συγκεκριμένη ρύθμιση και πως δεν έκρυψε ότι έκανε χρήση της.

Αναλυτικά, η ανάρτηση της Όλγας Κεφαλογιάννη:

«Αναφορικά με τον θόρυβο που έχει δημιουργηθεί, θέλω να είμαι απολύτως σαφής:



Ο νόμος δίνει τη δυνατότητα σε κάθε γονέα να ζητήσει δικαστικά τη μεταρρύθμιση ζητημάτων που αφορούν τη γονική μέριμνα, όταν αλλάζουν οι συνθήκες ζωής ενός παιδιού.



Πρόκειται για μια ρύθμιση που προτάθηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και ψήφισα μαζί με 179 συναδέλφους μου, γιατί τη θεωρώ σωστή και δίκαιη, με γνώμονα το συμφέρον των παιδιών.



Δεν κρύβω ότι έκανα χρήση της, καθώς αντιμετωπίζω μια ιδιαίτερα δύσκολη πραγματικότητα.



Τα ανήλικα, τεσσάρων ετών, παιδιά μου υποχρεώνονται να αλλάζουν σπίτι κάθε δύο ημέρες, βιώνοντας έντονη πίεση και σοβαρή επιβάρυνση στην καθημερινότητά τους και στην ψυχική τους ισορροπία, σε μια ηλικία όπου η σταθερότητα και η ασφάλεια είναι απολύτως καθοριστικές.



Ως μητέρα, αλλά και ως μέλος της Κυβέρνησης, πιστεύω ότι δεν έχω λιγότερα δικαιώματα από οποιονδήποτε πολίτη λόγω της ιδιότητας μου. Ο σεβασμός, η προστασία και η ψυχική ασφάλεια των παιδιών μου αποτελούν για μένα υπέρτατη προτεραιότητα, πριν και πάνω από κάθε άλλο ρόλο που καλούμαι να υπηρετήσω.



Οι οικογενειακές υποθέσεις, και ιδίως όταν αφορούν ανήλικα παιδιά, δεν προσφέρονται για εκβιασμούς ή πολιτική εκμετάλλευση».

