Ο Βαρουφάκης είδε το «Barbie» και το βρήκε «βασανιστικά φριχτό»- «Μην το δείτε»

Ο Γιάνης Βαρουφάκης εξέφρασε την απογοήτευσή του για την ταινία «Barbie», την οποία χαρακτήρισε μάλιστα «βασανιστικά φριχτή».

Σε αναρτήσεις του στα social media, ο Γιάνης Βαρουφάκης τα έβαλε με εκείνους που είχαν γράψει καλές κριτικές για την ταινία και κάλεσε τον κόσμο να μην δει το φιλμ.

«Παρακολούθησα το “Barbie” χθες το βράδυ. Πήγα με τον φόβο ότι μπορεί να με κερδίσει. Άστοχος φόβος. Το βρήκα βασανιστικά φριχτό», έγραψε ο πρώην υπουργός Οικονομικών.

«Ντροπή στους προοδευτικούς- φεμινιστές κριτικούς που έκαναν καλή κριτική. Ο θρίαμβος της εταιρικής προπαγάνδας επί των κινηματογραφικών αξιών και της τέχνης. Αν μπορείτε, μην το δείτε», συνέχισε ο επικεφαλής του ΜέΡΑ25.

Watched Barbie last night. Went in fearing that I might be won over. Misplaced fear. Found it excruciatingly awful. Shame on progressive-feminist critics who gave it good reviews. A triumph of corporate propaganda over cinematic values/art. Miss it if you can! — Yanis Varoufakis (@yanisvaroufakis) August 21, 2023

Χρήστης του Twitter ρώτησε τον Γιάνη Βαρουφάκη γιατί μπήκε στον κόπο να παρακολουθήσει την ταινία και σημείωσε ότι ίσως να μην κατάλαβε τα βαθύτερα μηνύματά της.

«Γιατί μου αρέσει να εκπλήσσομαι λατρεύοντας ταινίες που πίστευα ότι θα μισούσα. Κάποιες από τις πιο ευτυχισμένες στιγμές μου ήταν αποτέλεσμα παρακολούθησης μιας ταινίας που νόμιζα ότι θα απεχθανόμουν», του απάντησε.

Because I love to surprise myself by loving movies that I thought I would hate. Some of my happiest moments were the result of watching a movie I thought I would detest. https://t.co/QAhdDmmk11 — Yanis Varoufakis (@yanisvaroufakis) August 21, 2023

Όσο για κάποιον που σχολίασε ότι είναι «λίγο παράξενο ένας 62χρονος» να βλέπει την ταινία «Barbie», ο Γιάνης Βαρουφάκης του απάντησε: «Ακυρώνετε το παιδί μέσα μου; Είναι ζωντανό».

Are you cancelling the child in me? He/she/it is alive and kicking... https://t.co/apyMCsaMLZ — Yanis Varoufakis (@yanisvaroufakis) August 21, 2023