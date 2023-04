Ντογιάκος για Χρυσή Αυγή: Κόμμα που βαρύνεται με δολοφονία, δεν νομίζω πως θα μπορούσε να εκπροσωπήσει μερίδα πολιτών στη Βουλή

Ιδιαίτερες αναφορές σε σημαντικά ζητήματα της πολιτικοκοινωνικής επικαιρότητας έκανε σήμερα ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Ισίδωρος Ντογιάκος, από το βήμα του 8oυ Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών.

«Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου δεν μπορεί να είναι αγόμενος, φερόμενος ή πιεζόμενος», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Ισίδωρος Ντογιάκος ενώ αναφέρθηκε στο κόμμα Κασιδιάρη, στις υποκλοπές και στην παραίτηση Τζανερίκου.

Μίλησε για όλες τις υποθέσεις που απασχολούν το τελευταίο διάστημα τη δικαιοσύνη από το βήμα του 8oυ Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών που πραγματοποιείται στους Δελφούς 26 - 29 Απριλίου και τελεί υπό την Αιγίδα της Α.Ε. της Προέδρου της Δημοκρατίας, κας Κατερίνας Σακελλαροπούλου.

«Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου δεν μπορεί να είναι αγόμενος, φερόμενος ή πιεζόμενος. Η γνωμοδότηση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου είναι αναφαίρετο δικαίωμα. Ουαί και αλίμονο αν είχε περιορισμούς έκφρασης» είπε ο Ισίδωρος Ντογιάκος, ερωτηθείς για τις επικρίσεις που έχει δεχθεί τόσο για τη γνωμοδότησή του σχετικά με την υπόθεση των υποκλοπών όσο και για την παραίτηση του αντεισαγγελέα Τζανερίκου. «Αν κ. Τζανερίκος πίστευε ότι κάποιος τον αδίκησε θα ερχόταν να μου πει κάνε κάτι. Εγώ αυτό θα έκανα» επισήμανε χαρακτηριστικά.

Κατά τη διάρκεια συζήτησης, ο Ισίδωρος Ντογιάκος χαρακτήρισε την υπόθεση της Χρυσής Αυγής ως «πρωτοφανή για τα χρονικά της πατρίδας», σχολιάζοντας εν συνεχεία τη δήλωση του Ηλία Κασιδιάρη πως θα κατέλθει στις εκλογές με το κόμμα «Έλληνες».

«Οι εκλογές είναι μία γιορτή της Δημοκρατίας. Πρέπει να έχει κανείς μία πολιτική κουλτούρα για να οδηγείται σε αποφάσεις. Πρέπει ψύχραιμα και ώριμα να σκεφτεί ποια θα είναι η απόφασή του. Θα συνδεθεί με ένα γεγονός ακραίο ή δυσάρεστο. Η Χρυσή Αυγή βαρύνεται με μία δολοφονία. Δεν νομίζω πως ένα κόμμα που βαρύνεται με δολοφονία, θα μπορούσε να εκπροσωπήσει στη Βουλή μερίδα Ελλήνων πολιτών» είπε με νόημα ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου.

