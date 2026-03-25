Νέα Αριστερά: Έκτακτο συνέδριο μετά την παραίτηση Χαρίτση - Μεταβατικός πρόεδρος ο Σακελλαρίδης

Τις επόμενες μέρες θα ακολουθήσει ανακοίνωση για το ποιο άτομο αναλαμβάνει χρέη προέδρου της ΚΟ της Νέας Αριστεράς

Φωτ. Eurokinissi
Στην παραίτηση του Αλέξη Χαρίτση από την θέση του προέδρου της Νέας Αριστεράς αναφέρεται με ανακοίνωσή του το Πολιτικό Γραφείο του κόμματος.

Το επόμενο διάστημα, η Νέα Αριστερά θα προχωρήσει στην διεξαγωγή εκτάκτου συνεδρίου που θα εκλέξει νέο πρόεδρο. Μέχρι τότε, χρέη προέδρου αναλαμβάνει ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής, Γαβριήλ Σακελλαρίδης.

Τις επόμενες μέρες θα ακολουθήσει ανακοίνωση «για τον/τη νέο/ νέα πρόεδρο» της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς.

Νέα Αριστερά: Η ανακοίνωση του Πολιτικού Γραφείου του κόμματος

Στην ανακοίνωσή του, το Πολιτικό Γραφείο αναφέρει: «Στη συνεδρίαση του Πολιτικού Γραφείου, ο Αλέξης Χαρίτσης ανακοίνωσε την παραίτησή του από τη θέση του Προέδρου της Νέας Αριστεράς και του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής της Ομάδας.

Ευχαριστούμε θερμά τον σύντροφο Αλέξη Χαρίτση για την συμβολή του στη Νέα Αριστερά, από τη δύσκολη και απαιτητική περίοδο της ίδρυσής της έως και σήμερα. Το ήθος του και η προσφορά του αποτελούν μία πολύτιμη παρακαταθήκη για το κόμμα μας.

Πριν δύο μήνες η Νέα Αριστερά πραγματοποίησε ένα συνέδριο, με συμμετοχή χιλιάδων μελών και φίλων, όπου κατέληξε ομόφωνα σε μία ενωτική πολιτική απόφαση.

Κεντρικό μήνυμα της απόφασης αυτής είναι η πολιτική και οργανωτική ενίσχυση του κόμματος, λαμβάνοντας πρωτοβουλίες για την ανασυγκρότηση της Αριστεράς, σε μία περίοδο που η πολιτική της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας παράγει διαρκώς πολλαπλούς κινδύνους για την ειρήνη, το κόστος ζωής, την κλιματική κρίση, τη δημοκρατία και γενικότερα την ασφάλεια στην καθημερινότητα των πολιτών.

Η απάντηση απέναντι στον γενικευμένο φόβο και παραλογισμό που βιώνουμε, είναι ισχυρή Αριστερά, κοινωνικά γειωμένη, με πρόγραμμα ριζοσπαστικό που να απαντάει στα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας, με ουσιαστική σχέση με τα κοινωνικά κινήματα και τις δυνάμεις της Οικολογίας.

Καλούμε τα μέλη μας, τους ανένταχτους αριστερούς και αριστερές, τους νέους και τις νέες, τον προοδευτικό κόσμο που κάποτε εμπιστεύτηκε την Αριστερά και σήμερα νιώθει αμήχανος απέναντι στην πολιτική κρίση, σε ενότητα και αγώνα.

Τώρα είναι η στιγμή της συστράτευσης απέναντι στην κανονικότητα του πολέμου, της ακρίβειας και της κλιματικής κρίσης. Απέναντι στην πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη».

 
