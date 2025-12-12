Η Κωνσταντοπούλου κάλεσε την αστυνομία για τον Γιώργο Ξυλούρη - «Να ενημερωθεί ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου»

Τηλεφώνημα στην αστυνομία έκανε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου ζητώντας περιπολικό, ή παρέμβαση εισαγγελέα, για να καταγραφεί η καταγγελία της κατά του Γιώργου Ξυλούρη, γνωστού και ως «Φραπέ», μετά το περιστατικό που σημειώθηκε στην εξεταστική επιτροπή.

Η ίδια αναφέρθηκε στις απειλές που φέρεται να δέχθηκε από τον Ξυλούρη, χθες, Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου.

Τι καταγγέλλει η Ζωή Κωνσταντοπούλου

Σε βίντεο που ανήρτησε στα social media η κ. Κωνσταντοπούλου αναφέρει πως: «Για αυτά που έγιναν στην εξεταστική επιτροπή και τις σκηνές που εκτυλίχτηκαν κατά τις οποίες δήλωσε 'θα τη σκοτώσω, θα της στρίψω το λαρύγγι, που θέλει να με βάλει φυλακή', θα έπρεπε να είχε παρέμβει ο εισαγγελέας.

Ζήτησα να κάνει η επιτροπή τα νόμιμα, το απέτρεψε η ΝΔ, απευθύνθηκα στον πρόεδρο της Βουλής, του ζήτησα να καλέσει τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και να τον ενημερώσει πως ζητώ να καταθέσω καταγγελία, απευθύνθηκα δημόσια στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και σε κάθε ευσυνείδητο εισαγγελέα».

Στη συνέχεια αναφέρει ότι η κλήση θα γίνει «για να είναι καταγεγραμμένη η καταγγελία μου. Θα καταγραφεί η πρόσκληση στον εισαγγελέα να παρέμβει και από κει και πέρα θα δούμε σε τι χώρα ζούμε».

Έπειτα, καταγράφει την κλήση στην αστυνομία, αναφέροντας το όσα συνέβησαν, ζητώντας να ενημερωθεί «ο ανώτερος και να του πείτε ότι ζητώ άμεσα να ενημερωθεί ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου και να έρθει είτε εισαγγελέας, είτε αστυνομικός, προκειμένου να πάρει κατάθεση κατά την αυτόφωρη διαδικασία. Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στη Βουλή, όπου περίμενα 3,5 ώρες να έρθει αρμόδιος να πάρει κατάθεσή μου. Δεν έχει έρθει κανείς. Στις 10:30 θα βρίσκομαι στον τηλεοπτικό σταθμό Kontra Chanel μέχρι τις 10:40 και εφόσον προσέλθει εισαγγελικός λειτουργός ή αστυνομικός, θα είμαι στη διάθεση επί τόπου, προκειμένου να στοιχειοθετήσει η καταγγελία και να κινηθεί αυτόφωρη διαδικασία».

«Έχει καταγραφεί και θα έρθει περιπολικό», απαντά η τηλεφωνήτρια στο 100.

Όπως αναφέρει σε άλλη ανάρτησή της η Κωνσταντοπούλου το περιπολικό πήγε στον τηλεοπτικό σταθμό, αλλά «κάποιος» τους είπε να φύγουν.