Μητσοτάκης: Συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Συρίας Αλ Σαράα - Τι συζήτησαν

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη με τον μεταβατικό πρόεδρο της Συρίας Αχμέντ Αλ Σαράα.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη σημασία μιας συμπεριληπτικής πολιτικής διαδικασίας, η οποία θα προστατεύει τα δικαιώματα όλων των μειονοτήτων.

Μάλιστα, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην ανάγκη προστασίας των χριστιανικών πληθυσμών, καθώς και στην ανάγκη σεβασμού του Διεθνούς Δικαίου.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε «την ετοιμότητα της Ελλάδας να στηρίξει την ανοικοδόμηση της Συρίας».

«Η συνάντηση με τον Αλ Σαράα έγινε, όπως είχα αποκαλύψει. Ο πρωθυπουργός ''εξέφρασε την ετοιμότητα της Ελλάδας να συμβάλει ενεργά στην ανοικοδόμηση της Συρίας''. Για τις σφαγές Χριστιανών, Αλαουιτών & Δρούζων, είπε; Για το μακελειό στον Προφήτη Ηλία Δαμασκού; Για τους εμπρησμούς;» σχολίασε ο Νικόλας Φαραντούρης.

Αναφορικά με το πρόγραμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη για Πέμπτη 25 και Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου, ο πρωθυπουργός, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στις εργασίες της Εβδομάδας Υψηλού Επιπέδου της 80ής Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, θα συναντηθεί σήμερα με τον Πρίγκιπα Διάδοχο του Κουβέιτ, Σεΐχη Sabah Al-Khalid Al-Sabah, τον Υπουργό Βιομηχανίας και Προηγμένης Τεχνολογίας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Δρ. Sultan Al Jaber, τον Πρόεδρο του Παγκόσμιου Εβραϊκού Συμβουλίου (WJC) Ronald Lauder και με διεθνείς και αμερικανικές εβραϊκές οργανώσεις.

Την Παρασκευή, στις 8.15 (ώρα Νέας Υόρκης), ο πρωθυπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη στην τηλεόραση του Bloomberg και στον John Micklethwait, αρχισυντάκτη του Bloomberg News. Στις 11.00 ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών António Guterres. Στις 11.45 ο πρωθυπουργός θα απευθύνει ομιλία στην 80ή Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

