Μητσοτάκης στο CNBC: Ορατή η έναρξη διαπραγματεύσεων για ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ

Την εκτίμησή του πως η έναρξη των διαπραγματεύσεων για ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ είναι ορατή πλέον, αλλά πρώτα η Ένωση πρέπει να βάλει σε τάξη τα δικά της εσωτερικά θέματα, εξέφρασε σε συνέντευξή του στο CNBC ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Μιλώντας στο αμερικανικό δίκτυο, CNBC από τη Γρανάδα της Ισπανίας, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είπε μεταξύ άλλων: «Ανησυχώ ότι η πολιτική κατάσταση αυτή την στιγμή στις ΗΠΑ είναι ασαφής. Περιμένω στο τέλος η κατάσταση να επιλυθεί. Η υποστήριξη των ΗΠΑ είναι καίριας σημασίας για την ενίσχυση της αμυντικής ικανότητας της Ουκρανίας και περιμένω ότι αυτό το ζήτημα θα επιλυθεί. Αυτή η πολιτική κρίση θα επιλυθεί αργά ή γρήγορα».

Σχετικά με το αν είναι εφικτή η έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία στη Μολδαβία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίστηκε θετικός. «Ναι, πιστεύω ότι είναι ορατό. Όπως ξέρετε έχουμε μια αυστηρή διαδικασία όσον αφορά στην διεύρυνση. Η διεύρυνση είναι στην ατζέντα της ΕΕ. Η διαδικασία ορίζεται βάση αξιολόγησης η οποία καθορίζεται ενώ αναμένουμε την γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έτσι ώστε να ληφθεί η τελική απόφαση τον Δεκέμβριο και φυσικά την ώρα που συζητάμε για την διεύρυνση, που τώρα γίνεται μια ρεαλιστική πιθανότητα, πρέπει να βεβαιωθούμε ότι θα βάλουμε σε τάξη “τα του οίκου μας”, δηλαδή να βεβαιωθούμε ότι έχουμε μια ΕΕ έτοιμη να δεχθεί νέα μέλη που θα εξορθολογίζουν τον μηχανισμό λήψης αποφάσεων και που θα διασφαλίζουν ότι διατηρούν σημαντικά χρηματοδοτικά εργαλεία για να στηρίζει όλες τις χώρες – μέλη».

Σε άλλο σημείο τόνισε: «Φυσικά έχει να κάνει με τα χρήματα αλλά και λήψη αποφάσεων, αν και θα έλεγα ότι ο εξορθολογισμός του μηχανισμού λήψης αποφάσεων συζητείται ήδη πριν καν ανοίξουμε τις πόρτες μας για να υποδεχθούμε τα νέα μέλη». «Ήδη προχωράμε σε περίπλοκες συζητήσεις για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο και έχουμε ήδη δύσκολες συζητήσεις όσον αφορά το σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης και τους δημοσιονομικούς κανόνες που καθορίζουν τον τρόπο καθορισμού των προϋπολογισμών μας και τις δημοσιονομικές μας υποθέσεις», σμυπλη΄ρωσε.

«Αυτές είναι οι βραχυπρόθεσμες προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας αλλά όσο προχωράμε στον καθορισμό και την συμφωνία για τη νέα στρατηγική μας ατζέντα για τα επόμενα 5 χρόνια – αυτό θα συμβεί του χρόνου – θα δώσουμε σάρκα και άλλο στις διαπραγματεύσεις», εξήγησε ο πρωθυπουργός στο CNBC.

«Αυτό θα αποτελέσει και αντικείμενο συζήτησης προς τις Ευρωεκλογές γιατί στο τέλος της ημέρας, η νομιμότητα και η δημόσια υποστήριξη αυτών των αλλαγών θα είναι πολύ σημαντική, αλλά αυτές οι αποφάσεις θα ληφθούν στον επόμενο κύκλο. Πριν φτάσουμε εκεί πρέπει να συμφωνήσουμε στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο και τσους νέους κανόνες κυβερνησιμότητας. Και αυτά πρέπει να συμφωνηθούν πριν τις ευρωεκλογές» κατέληξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

