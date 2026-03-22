Μητσοτάκης: «Προχωράμε στην πρόωρη εξόφληση του δανείου των 52,9 δισ. ευρώ που είχε λάβει η χώρα το 2010»

Στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στις διεθνείς εξελίξεις και στις κυβερνητικές πρωτοβουλίες, δίνοντας έμφαση στην ενεργειακή κρίση που προκαλεί η ένταση στη Μέση Ανατολή.

Όπως σημείωσε ο πρωθυπουργός, η Ελλάδα, σε συντονισμό με την Ευρώπη, στηρίζει μέτρα για την προστασία νοικοκυριών και επιχειρήσεων, ενώ μαζί με τη Γαλλία προώθησε την πρόταση για μορατόριουμ επιθέσεων σε ενεργειακές υποδομές.

Παράλληλα, υπογράμμισε τη διαχείριση κρίσεων, με την επιτυχημένη επιχείρηση επαναπατρισμού άνω των 2.000 Ελλήνων από εμπόλεμες ζώνες. Στο εσωτερικό μέτωπο, έκανε λόγο για επιτάχυνση επενδύσεων, περιορισμό της γραφειοκρατίας και σταδιακή μείωση του δημόσιου χρέους έως το 2030.

«Γι’ αυτό και προχωράμε στην πρόωρη εξόφληση των δόσεων από το δάνειο των 52,9 δισ. ευρώ που είχε λάβει η χώρα το 2010 από τις χώρες της Ευρωζώνης. Τον προσεχή Ιούνιο θα καταβληθούν επιπλέον 7 δισ. ευρώ από τα 26,3 δισ. που απομένουν, ενώ οι υπόλοιπες δόσεις θα καλυφθούν με περίπου 5 δισ. ευρώ ετησίως τα επόμενα τέσσερα χρόνια. Έτσι, το χρέος μειώνεται όχι μόνο ως ποσοστό του ΑΕΠ, αλλά και σε απόλυτα νούμερα: από τα 364,95 δισ. το 2024, πέσαμε στα 362,8 δισ. στο τέλος του 2025.», σημειώνει ο κ. Μητσοτάκης.

Ξεχώρισε, επίσης, τη νέα συλλογική σύμβαση στον επισιτισμό που αφορά περίπου 400.000 εργαζόμενους και φέρνει αυξήσεις έως 25%, καθώς και τη ρύθμιση για τον εξωδικαστικό μηχανισμό που ενισχύει την προστασία της κύριας κατοικίας.

Σε ό,τι αφορά τη νέα συλλογική σύμβαση αναφέρει ο πρωθυπουργός: «Έχει διετή διάρκεια και προβλέπει αυξημένες απολαβές από 6 έως 25% για όλες τις ειδικότητες. Οι βασικοί μισθοί θα διαμορφωθούν μεταξύ 950 και 1.000 ευρώ μεικτά ανάλογα με την ειδικότητα και θα επηρεαστούν προς τα πάνω επιδόματα τριετιών, γάμου, σπουδών, ανθυγιεινής εργασίας και εποχικής απασχόλησης. Άλλη μία σημαντική συμφωνία στον χώρο της εργασίας.»

Τέλος, αναφέρθηκε σε παρεμβάσεις κοινωνικής πολιτικής και ψηφιακού μετασχηματισμού, όπως η καθολική απαγόρευση πώλησης αλκοόλ και καπνικών σε ανηλίκους, η επέκταση των σχολικών γευμάτων και η προώθηση νέων ψηφιακών εργαλείων για πολίτες και δήμους.

Η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη:

