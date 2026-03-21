Συνάντηση Μητσοτάκη με Έλληνες που επαναπατρίστηκαν από τη Μέση Ανατολή μαζί με τα ζώα συντροφιάς τους

«Πρέπει να σας πω ότι ήταν μία από τις πιο δύσκολες αποστολές αυτή που οργανώσαμε», ανέφερε ο πρωθυπουργός 

Φωτ.: Eurokinissi
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποδέχθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου, Έλληνες πολίτες που επαναπατρίστηκαν από τη Μέση Ανατολή μαζί με τα ζώα συντροφιάς τους, μέσω της ειδικής πτήσης που οργάνωσε το υπουργείο Εξωτερικών σε συνεργασία με την Aegean.

Μεταξύ άλλων, ο πρωθυπουργός, ανέφερε: «Πολύ χαιρόμαστε που σας έχουμε εδώ, πρέπει να σας πω ότι ήταν μία από τις πιο δύσκολες αποστολές αυτή που οργανώσαμε, αλλά νομίζω ότι ως άνθρωπος που έχει ζώα δεν μπορώ να φανταστώ πώς θα μπορούσε να φύγει κανείς χωρίς να πάρει τα ζώα του μαζί».

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός σχολίασε, πως η Ελλάδα ήταν η πρώτη χώρα που μερίμνησε για την ασφαλή απομάκρυνση κατοικίδιων από την περιοχή του Κόλπου. «Πρέπει να σας πω ότι δημιουργήσαμε ένα προηγούμενο, διότι ήμασταν η πρώτη χώρα που καταφέραμε να κάνουμε μία τέτοια αποστολή», είπε, εκτιμώντας ότι και άλλες χώρες εξετάζουν πλέον να κινηθούν στην ίδια κατεύθυνση.

Στη συνάντηση συζητήθηκαν, μεταξύ άλλων, οι προκλήσεις και οι δυσκολίες τέτοιων επιχειρήσεων απεγκλωβισμού. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επεσήμανε πως το υπουργείο Εξωτερικών ασχολήθηκε από την πρώτη στιγμή με τη διοργάνωση δρομολογίων για την επιστροφή Ελλήνων πολιτών. «Πρώτη μας προτεραιότητα, πάντα, ήταν η ασφάλεια των Ελλήνων και η δυνατότητα να επιστρέψουν αυτοί οι οποίοι το ήθελαν, και φυσικά να επιστρέψουν μαζί με τα ζώα συντροφιάς τους», ανέφερε ο πρωθυπουργός.

