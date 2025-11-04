Μαρινάκης: «Η παραίτηση του CEO των ΕΛΤΑ δεν σημαίνει υπαναχώρηση»

Τη συνέχιση του σχεδίου αναδιάρθρωσης των ΕΛΤΑ ανακοίνωσε η κυβέρνηση, παρά την παραίτηση του διευθύνοντος συμβούλου Γρηγόρη Σκλήκα, που υπέβαλε την παραίτησή του μετά τη σφοδρή πολιτική και κοινωνική αντίδραση για το πρόγραμμα κλεισίματος 204 υποκαταστημάτων.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ 100,3, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ξεκαθάρισε ότι η αποχώρηση του CEO «δεν συνιστά υπαναχώρηση» και πως η μεταρρύθμιση των ΕΛΤΑ είναι «ειλημμένη και αναγκαία απόφαση».

«Η μεταρρύθμιση είναι υπέρ της κοινωνίας. Ο ταχυδρόμος πρέπει να φτάνει σε κάθε σπίτι. Η πολιτική βούληση είναι να εφαρμοστεί και θα εφαρμοστεί», δήλωσε ο κ. Μαρινάκης, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση θα προχωρήσει «με εκτενή διαβούλευση με κοινωνικούς φορείς, βουλευτές και πολίτες».

Παράλληλα, ανέφερε ότι το 92% των συντάξεων και το 90% των πακέτων εξυπηρετούνται πλέον κατ’ οίκον, υποστηρίζοντας ότι ο εκσυγχρονισμός του δικτύου είναι αναπόφευκτος: «Τα ΕΛΤΑ δεν κλείνουν – εκσυγχρονίζονται. Η κοινωνία έχει αλλάξει. Όπως κάποτε πηγαίναμε στα βιντεοκλάμπ και τώρα όλα γίνονται ψηφιακά, έτσι και η εξυπηρέτηση των πολιτών προχωρά σε νέα εποχή».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι δεν θα χαθεί καμία θέση εργασίας, ενώ στα σημεία όπου θα πάψουν να λειτουργούν υποκαταστήματα, θα δημιουργηθούν νέα σημεία εξυπηρέτησης.

«Η διοίκηση Σκλήκα έκανε λάθος στην επικοινωνία»

Ο κ. Μαρινάκης αναγνώρισε ότι η παραίτηση Σκλήκα σχετίζεται με τον τρόπο που ανακοινώθηκε το σχέδιο: «Η διοίκηση των ΕΛΤΑ έβαλε το κάρο μπροστά από το άλογο. Δεν μπορείς να ανακοινώνεις εν μια νυκτί το κλείσιμο 204 καταστημάτων χωρίς να έχει προηγηθεί διάλογος. Έπρεπε πρώτα να εξηγήσει ότι ο ταχυδρόμος θα συνεχίσει να εξυπηρετεί κανονικά κάθε πολίτη».

Παράλληλα, σημείωσε ότι η κυβέρνηση δεν έχει θεσμική δυνατότητα να διορίσει ή να απομακρύνει τη διοίκηση των ΕΛΤΑ, καθώς ο οργανισμός υπάγεται στο Υπερταμείο. «Η παραίτηση υποβλήθηκε εκεί, όπως προβλέπεται», τόνισε.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξήγησε ότι η αλλαγή στα ΕΛΤΑ αποτελεί υποχρέωση βάσει ευρωπαϊκής νομοθεσίας, καθώς το κράτος δεν μπορεί να επιδοτεί ελλειμματικούς φορείς σε μια απελευθερωμένη αγορά: «Το 2013 η ταχυδρομική αγορά απελευθερώθηκε. Αν δεν εξορθολογίσουμε τη λειτουργία των ΕΛΤΑ, δεν θα μπορέσουν να σταθούν. Δεν μιλάμε για λουκέτα, αλλά για εξυγίανση».

«Η Κοινοβουλευτική Ομάδα είναι ενωμένη»

Αναφερόμενος στις αντιδράσεις “γαλάζιων” βουλευτών, ο Παύλος Μαρινάκης υποστήριξε ότι η Νέα Δημοκρατία «παραμένει η πιο συμπαγής κοινοβουλευτική ομάδα δεύτερης τετραετίας»: «Φυσικά υπάρχουν αντιδράσεις και αγωνίες, όμως όλοι αντιλαμβάνονται ότι η μεταρρύθμιση είναι προς όφελος της κοινωνίας και των ίδιων των εργαζομένων».

Η κυβέρνηση αναμένεται να παρουσιάσει το νέο πλαίσιο λειτουργίας των ΕΛΤΑ εντός των επόμενων ημερών, μετά τη συγκρότηση της νέας διοίκησης, ενώ οι διαβουλεύσεις με το Υπερταμείο και τους τοπικούς φορείς έχουν ήδη ξεκινήσει.