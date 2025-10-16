ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Live-Βουλή: Η ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για την εξωτερική πολιτική

Η παρέμβασή του επικεντρώνεται στους βασικούς άξονες της κυβερνητικής στρατηγικής, με αναφορές στα ελληνοτουρκικά, τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, τις ευρωπαϊκές προκλήσεις και τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις

Φωτ.: Eurokinissi
Στο βήμα της Ολομέλειας της Βουλής βρίσκεται ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο της συζήτησης σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών για την ελληνική εξωτερική πολιτική.

Η παρέμβασή του επικεντρώνεται στους βασικούς άξονες της κυβερνητικής στρατηγικής, με αναφορές στα ελληνοτουρκικά, τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, τις ευρωπαϊκές προκλήσεις και τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις.

«Προσέρχομαι στη σημερινή συζήτηση με αίσθημα ευθύνης και διάθεση συγκλίσεων, για να διατυπώσω αλήθειες για την εξωτερική πολιτική», ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης, στην έναρξη της ομιλίας του και σημείωσε ότι τα τελευταία έξι χρόνια, η Ελλάδα υπερασπίζεται σθεναρά τα εθνικά της συμφέροντα και προωθεί την ειρήνη και τη σταθερότητα. Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, είναι πολύ σημαντικό στη σημερινή συγκυρία οι αρχηγοί των κομμάτων να τοποθετηθούν για το σύνολο των θεμάτων που απασχολούν τη χώρα.

«Οι εθνικοί χειρισμοί δεν ασκούνται σε καφενεία και τηλεοπτικά πάνελ και με εύπεπτες δημαγωγίες ή ανέξοδες κορώνες. Η ενεργή διπλωματία δεν είναι επαναστατική γυμναστική - δεν χωρούν ανευθυνότητες και επιπολαιότητες», επισήμανε στη συνέχεια ο πρωθυπουργός, προσθέτοντας πως «η Ελλάδα στέκεται, πλέον, όρθια και περήφανη - ισότιμος εταίρος σε Ε.Ε. και ΝΑΤΟ».

Ακόμα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε πως «διασφαλίζουμε σταθερότητα μέσα από ετοιμότητα, με την εθνική άμυνα να πλαισιώνεται από την ενεργό διπλωματία».

«Η πατρίδα μας έχει αυξήσει τις συμμαχίες της τα τελευταία 6 χρόνια και αναδεικνύεται σε σημαντικό ενεργειακό πυλώνα. Η Ελλάδα γίνεται ενεργειακός πάροχος για όλα τα Βαλκάνια και στόχος είναι να φτάσει έως την Ουκρανία», υπογράμμισε, συμπληρώνοντας πως «αυτή η κυβέρνηση και ξέρει και μπορεί να ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με βάση το διεθνές δίκαιο».

Η συζήτηση διεξάγεται ύστερα από αίτημα του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος είχε ζητήσει ειδική συνεδρίαση για το παλαιστινιακό ζήτημα. Ο πρωθυπουργός επέλεξε να διευρύνει το πλαίσιο της συζήτησης, προκειμένου να παρουσιαστεί συνολικά η εξωτερική πολιτική της χώρας, όπως αυτή διαμορφώνεται εν μέσω διεθνών γεωπολιτικών αναταράξεων.

