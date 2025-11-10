Πότε «χτυπά» η κακοκαιρία την Αττική

Βροχερός και με έντονα φαινόμενα θα είναι ο καιρός των επόμενων ωρών για τις περισσότερες περιοχές της χώρας.

«Με ένα άκρως φθινοπωρινό καιρικό σκηνικό ξεκινά η εβδομάδα», είπε ο Κλέαρχος Μαρουσάκης το πρωί της Δευτέρας 10 Νοεμβρίου, περιγράφοντας τη διαδρομή της κακοκαιρίας, από τα δυτικά.

«Ο Νοέμβριος είναι ο πιο βροχοφόρος μήνας», εξήγησε ο μετεωρολόγος του OPEN και συνέχισε, λέγοντας, ότι «η νέα εβδομάδα ξεκινά με άκρως φθινοπωρινές καιρικές συνθήκες, που σημαίνει ότι πρώτα στα δυτικά και αργότερα πιο ανατολικά, θα βλέπουμε βροχές ακόμη και καταιγίδες, τυπικά πιο ισχυρές, που θα αφορούν κυρίως θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές».

Από αύριο αναμένονται πιο ομαλές καιρικές συνθήκες, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του.

Πιο αναλυτικά, σήμερα, Δευτέρα, η κακοκαιρία έχει ξεκινήσει προς τη δυτική Ελλάδα, δηλαδή μέσα στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά, όπου ήδη έχουν σημειωθεί ισχυρές βροχοπτώσεις. «Θα βρέξει έντονα και αρκετά σε ορισμένες περιπτώσεις», προειδοποιεί ο Κλέαρχος Μαρουσάκης. Τα φαινόμενα της δυτικής χώρας θα επεκταθούν μέχρι και την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Περιοχές που δεν φαίνονται να επηρεάζονται είναι εκείνες του Ανατολικού Αιγαίου.

Για το πότε η κακοκαιρία θα «χτυπήσει» την Αττική, ο Κλέαρχος Μαρουσάκης αναφέρει: «Στην Αττική σήμερα ξεκινάμε με συννεφιές που αναμένεται να αυξηθούν και κοντά στο μεσημέρι με απόγευμα περιμένουμε να περάσει αυτή η κακοκαιρία και πάνω από την Αττική και να δώσει βροχές ακόμη και καταιγίδες, που θα αφορούν κυρίως περιοχές που βρέχονται από τον Σαρωνικό. Άρα λοιπόν, τα δυτικά και νότια θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα. Όσο για τη θερμοκρασία, ο υδράργυρος αναμένεται να παραμείνει στους 23 – ίσως αγγίξει και τους 24 βαθμούς Κελσίου – ιδιαίτερα για περιοχές που βρίσκονται πίσω από τον Υμηττό, δηλαδή προς το ανατολικό τμήμα του νομού Αττικής».