Στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ο Κώστας Τσιάρας για την ευλογιά αιγοπροβάτων

Τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνο Τζαβέλλα, επισκέφθηκε σήμερα ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, παραδίδοντας φάκελο με στοιχεία σχετικά με την ευλογιά των αιγοπροβάτων και την εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο υλικό που διαβίβασε περιλαμβάνονται αναφορές για περιπτώσεις πλημμελούς εφαρμογής των μέτρων που έχουν τεθεί σε ισχύ, με αποτέλεσμα να τίθεται σε κίνδυνο η αποτελεσματική αντιμετώπιση και εκρίζωση της νόσου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης επισημάνθηκε ότι πρακτικές όπως η μη δήλωση νεκρών ζώων, οι παράνομες μετακινήσεις κοπαδιών και η χρήση μη εγκεκριμένων εμβολίων δυσχεραίνουν σοβαρά τον έλεγχο της ευλογιάς και υπονομεύουν τη βιοασφάλεια των εκτροφών.

Στο διαβιβαστικό του προς τη Δικαιοσύνη, ο κ. Τσιάρας επικαλείται το άρθρο 285 του Ποινικού Κώδικα και ζητά τη διερεύνηση πιθανών παραβάσεων. Υπογραμμίζει επίσης ότι, σύμφωνα με τον ΕΟΦ, δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο για την ευλογιά των αιγοπροβάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση — τα σκευάσματα που κυκλοφορούν προέρχονται από τρίτες χώρες και ενδέχεται να περιέχουν ζωντανό ιό, δημιουργώντας σύγχυση ανάμεσα σε εμβολιασμένα και νοσούντα ζώα, κάτι που μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε μαζική θανάτωση κοπαδιών.

Ο υπουργός τόνισε ότι οι παραβατικές πρακτικές και οι ανεύθυνες δηλώσεις όχι μόνο πλήττουν τους κτηνοτρόφους, αλλά και έναν ολόκληρο τομέα στρατηγικής σημασίας για την ελληνική οικονομία, καθώς προϊόντα από ζώνες εμβολιασμού –όπως η φέτα– δεν μπορούν να εξαχθούν εκτός αυτών των περιοχών, σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό Κανονισμό 361.