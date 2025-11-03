ΠΑΣΟΚ: Ζητά αποκατάσταση της άνισης μεταχείρισης των θυμάτων και συγγενών της τραγωδίας στο Μάτι

Επτά χρόνια μετά τη φονική πυρκαγιά της 23ης Ιουλίου 2018 στο Μάτι, που στοίχισε τη ζωή σε 104 ανθρώπους, οι οικογένειες των θυμάτων και οι εγκαυματίες εξακολουθούν να ζητούν θεσμική και οικονομική στήριξη από το κράτος.

Με πρωτοβουλία της βουλευτού του ΠΑΣΟΚ, Μιλένας Αποστολάκη, κατατέθηκε σήμερα κοινοβουλευτική ερώτηση προς τους υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Υγείας, με θέμα την αποκατάσταση της άνισης μεταχείρισης των θυμάτων και συγγενών της τραγωδίας στο Μάτι.

Την ερώτηση συνυπογράφουν οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ Πάρις Κουκουλόπουλος, Ιωάννης Τσίμαρης, Παύλος Χρηστίδης και Μανώλης Χριστοδουλάκης.

Ζητούν ειδική σύνταξη και διαγραφή οφειλών

Στην ερώτηση επισημαίνεται ότι, σε αντίθεση με τους πληγέντες από το δυστύχημα των Τεμπών (Ν. 5039/2023), οι οικογένειες των θυμάτων της πυρκαγιάς του 2018 δεν έχουν ενταχθεί σε αντίστοιχο θεσμικό πλαίσιο αποκατάστασης, γεγονός που συνιστά «παραβίαση της αρχής της ίσης μεταχείρισης».

Οι βουλευτές ζητούν από την κυβέρνηση να προχωρήσει:

στη θέσπιση ειδικής σύνταξης για τις οικογένειες των θυμάτων και τους εγκαυματίες,

στη διαγραφή φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών,

στην απαλλαγή από φόρο κληρονομιάς,

και στην πλήρη κάλυψη των ιατροφαρμακευτικών δαπανών για τους εγκαυματίες.

«Ίση και δίκαιη μεταχείριση όλων των θυμάτων»

Όπως σημειώνουν, στόχος της πρωτοβουλίας είναι η αποκατάσταση της αδικίας εις βάρος των πληγέντων και η διασφάλιση ίσης αντιμετώπισης όλων των θυμάτων εθνικών τραγωδιών.

Το ΠΑΣΟΚ καλεί την κυβέρνηση να υιοθετήσει άμεσα τις προτάσεις αυτές και να παρουσιάσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την κατάθεση σχετικής νομοθετικής ρύθμισης, «ώστε να δοθεί επιτέλους το αυτονόητο: δικαιοσύνη και αξιοπρέπεια στους ανθρώπους που έχασαν τα πάντα».