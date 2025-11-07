Βορίδης για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Δεν προκύπτει τίποτα από τις συνομιλίες που να με εμπλέκουν»

«Δεν μπορούσα να μην εφαρμόσω την τεχνική λύση» κατέθεσε ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάκης Βορίδης στην Εξεταστική Επιτροπή που διερευνά την υπόθεση με τις επιδοτήσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο κ. Βορίδης ερωτήθη τόσο από την εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ, όσο και της Νέας Δημοκρατίας, σχετικά με το όνομα «Μάκης» που ακούγεται στις νόμιμες επισυνδέσεις, οι οποίες προέκυψαν από τον Γιώργο Ξυλούρη, τον λεγόμενο «Φραπέ».

«Πόσο καιρό παρακολουθούν; ενάμιση χρόνο, δύο; Δεν έχω μία συνομιλία. Άντε, και είμαι εγώ ο Μάκης, υπονοούσαν εμένα. Προκύπτει κάτι από αυτή τη συνομιλία, στο οποίο να με εμπλέκει κάπου; Όχι» απάντησε ο Μάκης Βορίδης στον εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας.

Μάκης Βορίδης: Η απάντηση για τον Βάρρα

«Παρέλκει η συζήτηση για την παραίτηση του κ. Βάρρα μετά τη δήλωσή του ότι ανήρτησα τη δική του προκήρυξη για τον τεχνικό σύμβουλο».

Αυτό δήλωσε ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκης Βορίδης, κατά την διάρκεια της κατάθεσής του στην Εξεταστική Επιτροπή που διερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, απορρίπτοντας κατηγορηματικά ότι οι λόγοι για την εξώθηση σε παραίτηση του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Γρηγόρη Βάρρα ήταν η διαφωνία του για τον τεχνικό σύμβουλο.

Ταυτόχρονα, ο κ. Βορίδης παρέπεμψε τόσο στην απόφαση της κυβερνητικής πλειοψηφίας που απέρριψε την πρόταση για Προανακριτική Επιτροπή, όσο και στη δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου για πλήρη έλλειψη πολιτικής του ευθύνης.

Κληθείς από την εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη να σχολιάσει την σημερινή ανακοίνωση του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Γρηγόρη Βάρρα, -στην οποία αναφέρει ότι τίποτα απολύτως από τον διάλογο που επικαλέστηκε ο κ. Βορίδης δεν ειπώθηκε- ο κ. Βορίδης ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Πρώτον, η συζήτηση για την προκήρυξη πλέον παρέλκει, ειδικά μετά τη τωρινή δήλωση του κ. Βάρρα, γιατί τι λέει; Την δική μου προκήρυξη σήκωσε. Συγγνώμη, τον παραίτησα για να βγάλω την δική μου προκήρυξη και μετά σήκωσα την δική του; Βγάζει νόημα; Η συζήτηση για τους όρους θα είχε νόημα αν ο κ. Βάρρας ήθελε τους άλφα όρους, εγώ ήθελα τους βήτα όρους, έδιωχνα τον κ. Βάρρα και έβαζα τους βήτα όρους. Εδώ τι λέει ο κ. Βάρρας; Μα ήταν ωραία η προκήρυξη γιατί ήταν δική μου. Ποιος τη σήκωσε την προκήρυξη; Ο κ. Παπάς (πρώην πρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ ανέλαβε μετά τον κ. Βάρρα). Πότε την σήκωσε; Αφότου έφυγε ο Βάρρας. Άρα, πώς έφαγα τον Βάρρα για να σηκώσω άλλη προκήρυξη και σήκωσα την προκήρυξη Βάρα;».

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΕΛΛΑΔΑ Ηράκλειο: Έξι προσαγωγές για την επίθεση με αβγά και βρισιές κατά του Μάκη Βορίδη